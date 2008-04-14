دسته گل قطبی برای هواداری که می خواست او را بزند / صلح و آشتی در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز رسمی تمرین، بازیکنان از ساعت 16:30 تا ساعت 17:45 دقیقه در رختکن به صحبت های حبیب کاشانی گوش دادند. البته کاشانی پیش از ورود به رختکن با هواداران به گفتگو پرداخت و به آنها قول داد پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شود.

برپایه این گزارش، با پایان یافتن این نشست، بازیکنان در زمین تمرین حاضر شدند و به مدت 90 دقیقه به مرور تمرینات آماده سازی که شامل حرکات کششی، کارهای تاکتیکی و بازی دوستانه بود، پرداختند.

در این تمرین حسین کعبی و علیرضا حقیقی حضور نداشتند، همچنین احسان خرسندی و علیرضا نیکبخت با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شدند. حسین بادامکی هم زیر نظر دکتر زرینه اختصاصی تمرین کرد. نوری هم پس از دو روز دوری در تمرین پرسپولیس حاضر شد.

البته در این تمرین به نظر می رسید دامنه عملکرد حمید استیلی بیشتر شده است و این مربی هدایت فنی اکثر تمرینات این تیم را برعهده داشت.

بیش از 50 هوادار هم در این تمرین حضور داشتند که در جریان برگزاری برنامه های آماده سازی تنها به تشویق افشین قطبی و کریم باقری پرداختند و از تشویق سایر نفرات کادر فنی و بازیکنان پرهیز کردند. در بخشی از تمرین و درحالیکه تماشاگران قطبی را با شعار «قطبی امپراطور» تشویق می کردند، مامانی بصورت غیر محسوس به این موضوع اعتراض کرد.

ضمن اینکه یکی از هواداران هم دسته گلی را به قطبی اهدا کرد و مربی پرسپولیس به سمت لیدرهایی که روز شنبه با وی درگیر شده بودند رفت و در یک حرکت ارزشمند، این دسته گل را به لیدری داد که چند روز پیش می خواست او را بزند. لیدرها هم با دلجویی از قطبی از وی عذرخواهی کردند.

همچنین درحالیکه 30 دقیقه از تمرین پرسپولیس باقیمانده بود، حبیب کاشانی محل تمرین را ترک کرد و در هنگام خروج از زمین شرکت واحد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. البته سئوالات یکی از خبرنگاران باعث ناراحتی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شد.

در پایان تمرین هم تماشاگران با حمایت کامل از قطبی به سرمربی پرسپولیس اعلام کردند که حتی اگر نتوانستی تیم را قهرمان لیگ برتر کنید، باز هم باید در پرسپولیس بمانید.