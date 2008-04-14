آغاز فعالیت سیاسی احزاب اندونزی برای انتخابات آتی پارلمانی

الف- اخبار ایران



روزنامه کمپاس در اشاره به انفجار در یکی از مساجد شهر شیراز ایران نوشت که این حادثه موجب کشته شدن 11 تن و زخمی شدن بیش از 191 نفر در این مسجد شد.

پلیس منطقه منفجر شدن مواد منفجره باقی مانده از مراسم سالروز جنگ ایران و عراق را عامل انفجار اعلام کرده است.

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

1- اخبار سیاسی



روزنامه کوران تمپو گزارش داد که حزب گلکار و حزب دموکراتیک مبارز که دو حزب سیاسی بزرگ اندونزی محسوب می شوند از حالا فعالیت خود را برای کسب نتایج مناسب در انتخابات مجلس نمایندگان اندونزی آغاز نموده اند. این احزاب از نمایندگان و تمامی اعضای خود در سراسر اندونزی درخواست نموده اند تا از حالا به بررسی راه های موفقت این احزاب در انتخابات آینده و همچنین کسب آراء قابل توجه از مردم بپردازند. با این حال حزب سیاسی گلکار و دموکراتیک مبارز هر دو با یک مشکل اساسی مواجه هستند و آن اختصاص 30 درصدی کاندیدای نمایندگی در مجلس اندونزی به زنان می باشد.



"آگونگ لاکسونو" یکی از مقامات عالی رتبه حزب گلکار در این رابطه گفت : اختصاص 30 درصد نمایندگان احزاب به زنان جزء یکی از قوانین دردسرساز برای احزاب سیاسی بشمار می رود زیرا در برخی از اوقات یافتن کاندیدایی واجد شرایط و با کیفیت در برخی از مناطق اندونزی بسیار دشوار می باشد و این همان مشکلی است که حزب گلکار در هنگام انتخابات مجلس سال 2004 در مناطق "نوساتنگارا" شرقی و غربی با آن روبرو بود.



حزب سیاسی دموکراتیک مبارز با مشکلات یکسانی مانند حزب گلکار روبرو می باشد و مقامات این حزب با آگاهی از کمبود زنان فعال در حوزه سیاست از حالا تلاش های خود را برای یافتن کاندیدای مورد نیاز خود آغاز نموده اند.



طبق قوانین انتخابات مجلس نمایندگان اندونزی تمامی احزاب سیاسی موظف می باشند 30 درصد کاندیدای نمایندگی مجلس خود را به زنان اختصاص دهند.

"پالمر سیتومورنگ" یکی از کارشناسان ارشد مسائل حقوقی اندونزی در مصاحبه خود با خبرنگار روزنامه "کمپاس" گفت : اندونزی یکی از اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد بهمین دلیل مقامات دولت اندونزی باید بیش از پیش حقوق بشر در داخل کشور اهمیت داده و با موراد نقض حقوق بشر مبارزه نمایند.

وی ادامه داد : من از مقامات اندونزیایی درخواست می نمایم تا در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در اندونزی اظهار نظر نکنند زیرا این اظهار نظرات متفاوت از سوی مقامات اندونزیایی سبب خواهد شد تا جامعه جهانی بیش از پیش بر روی موارد نقض حقوق بشر در اندونزی متمرکز شود. وی با درخواست از کمیسیون ملی مدافع حقوق بشر اندونزی برای احترام بیشتر به حقوق بشر گفت : مقامات اندونزی باید بدانند که آنان با به عضویت درآمدن در کمیته حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته اند که از قوانین بین المللی پیروی نمایند لذا در صورتی که کمیته بین المللی حقوق بشر سازمان ملل از اندونزی درخواست نماید تا وضعیت یکی از موارد نقض حقوق بشر در کشور را در اسرع وقت مشخص سازد و عاملان را مجازات نمایند در نتیجه دولت اندونزی نخواهد توانست با این تصمیم مخالفت نماید.



این در حالی است که در روز جمعه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد طی گزارشی از اقدامات دولت اندونزی در راستای مبارزه با قاچاق انسان تقدیر بعمل آورد.

2- اخبار اقتصادی



بنابر گزارش روزنامه بیزنس، بودیانو وزیر هماهنگ کننده اقتصادی اندونزی تاکید کرد که با توجه به اوضاع نامطمئن اقدصادی جهان، این کشور می تواند بعنوان مرکز جذب سرمایه در منطقه جنوب شرقی آسیا اجرای نقش کند.وی افزود اثرات بحران اقتصادی امریکا بر اندونزی به اندازه سایر کشورها نیست لذا وی اطمیان دارد که جریان سرمایه همچنان بسوی اندونزی سرازیر خواهد شد.

بنظر نامبرده اقتصاد ملی این کشور به اندازه کافی توانائی دارد که بحران کنونی اقتصادی جهان را پشت سر گذاشته شرایط جذب سرمایه خارجی را فراهم کند.وی از بخشهای زیر بنائی از قبیل معادن،انرژی و توریسم را بعنوان زمینه های مناسب این کشور برای جذب سرمایه خارجی نام برد.



بنابر گزارش روزنامه کوران تمپو، "سیتی فدیلا" وزیر بهداشت اندونزی دیروز از توانایی اندونزی در تولید واکسن آنفولانزای مرغی خبر داد و افزود : ما در حال حاضر می توانیم این واکسن را خود ساخته و به بازار عرضه نماییم. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با زمان دقیق ساخت این واکسن توسط اندونزی و عرضه آن به بازار گفت : من هنوز نمی توانم زمان دقیقی را در این رابطه اعلام نمایم و این خبر در زمان مناسبی اعلام خواهد شد.



وزیر بهداشت از کاهش مبتلایان به بیماری آنفلوانزای مرغی در اندونزی ابراز رضایت نمود و گفت: با نگاهی به آمار در می یابیم که میزان مبتلایان به بیماری آنفولانزای مرغی در آغاز سال 2008 با زمان مشابه آن در سال 2007 بسیار متفاوت می باشد و این نشان از کاهش مبتلایان به این بیماری در اندونزی دارد.

3- اخبار فرهنگی

روزنامه رپوبلیکا گزارش داد که "محمود نوح" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی روز شنبه از مسدود نمودن فیلم فتنه در سایت اینترنتی منتشر کننده این فیلم خبر داد و افزود: ما نامه ای را به مقامات این سایت ارسال نمودیم و آنان نیز در تاریخ 9 آوریل پاسخی به نامه ما ارائه نمودند.



روزنامه رپوبلیکا همچنین در مطلبی دیگر نوشت که امروز بیش از 150 علمای اندونزیایی در شهر "سمارنگ" به بررسی تبعات تغییر موقعیت تعدادی از اماکن مراسم حج توسط دولت عربستان خواهند پرداخت. در این گردهمایی علمای حاضر با بحث و تبادل نظر میان یکدیگر مشخص خواهند نمود که آیا تغییر موقعیت این اماکن سبب اختلال در صحیح بودن اعمال حج خواهد شد و یا خیر.



"ادی مانکورو" یکی از علمای شرکت کننده در این اجلاس در این رابطه می گوید : برگزاری مراسم حج از آداب و دستورات خاصی برخوردار می باشد و انجام خلاف هرگونه از این دستورات موجب خواهد شد تا حج یک فرد صحیح انجام نشود و امروز با توجه به تصمیم جدید دولت عربستان سعودی برای تغییر موقعیت برخی از اماکن حج این مسئله باید بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا تبعات آن شناسایی شود.



وی اتخاذ هرگونه موضع رسمی توسط سازمان ها و گروه های اسلامی اندونزی در ارتباط با این تصمیم دولت عربستان سعودی را با نتیجه اجلاس شهر "سمارانگ" مرتبط دانست و افزود : در پایان این اجلاس سازمان های اسلامی مختلف مواضع خود را مشخص خواهند نمود و ما امیدوار می باشیم در صورتی که تغییر مکان تعدادی از این اماکن بلامانع بود اطلاعات دقیقی در ارتباط با این تغییر مکان در اختیار مسلمانان جهان قرار گیرد تا مسلمانان بدور از هر گونه سردرگمی به انجام آداب و دستورات مراسم حج بپردازند.