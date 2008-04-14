ایران و مالاوی بر گسترش روابط در زمینه های کشاورزی و صنعتی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و باندا وزیرامورخارجه مالاوی آخرین تحولات روابط دو جانبه و راههای تحکیم مناسبات فیمابین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

متکی با تشریح تجربیات و ظرفیتهای متنوع صنعتی، اقتصادی و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات ارزشمند خود در زمینه های کشاورزی، کشت و باروری بهتر، اجرای پروژه های مربوط به تولید برق و احداث نیروگاه آبی و کارخانه تولید شیمیایی را در اختیار توسعه و پیشرفت مالاوی قرار دهد.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به تواناییهای فنی و حرفه ای ایرانیان گفت: در قالب ایجاد مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کارشناسان ایرانی می توانند تکنسینهای مالاویایی را آموزش دهند.

متکی با استقبال از سفر آتی رئیس جمهوری مالاوی اظهار داشت : سفر آینده ریاست جمهوری مالاوی به ایران می تواند زمینه ساز مناسبات جدید و سرفصل نوینی از ظرفیتهای همکاریهای فیمابین به شمار رود و موجب توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا خواهد شد.

باندا وزیر امور خارجه مالاوی نیز با ارزیابی خویش نسبت به تحولات و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران شگفت انگیز است و در شرایطی که تبلیغات منفی نسبت به ایران وجود دارد جایگاه و منزلت آن در اذهان جهانیان بیش از پیش در حال ارتقاء است و این پیشرفت قابل تقدیر و تحسین برانگیز است.

وزیر امورخارجه مالاوی با اشاره به تجربیات غنی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کشاورزی، فنی و حرفه ای، بهداشتی و اجرای پروژه نیروگاههای تولید برق و کارخانه تولید مواد شیمیایی ابراز امیدواری کرد در چارچوب سفر آینده ریاست جمهوری مالاوی بتوان از این ظرفیتها در جهت پیشرفت مالاوی بهره مند شد.

وی ابراز امیدواری کرد در قالب انتقال تجربیات و اجرای پروژه های کشاورزی و بهداشتی زمینه های جدیدی را در مناسبات دو کشور آغاز شود.