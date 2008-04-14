دیدار کارتر و مشعل به معنای شکست تلاشها برای منزوی کردن حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی ابوزهری در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: اقداماتی برای برگزاری نشست میان جیمی کارتر و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اواخر هفته جاری درحال انجام است.



وی بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری نشست کارتر و مشعل گفت که این نشست در دمشق پایتخت سوریه برگزار خواهد شد.



ابوزهری افزود: این دیدار به معنای شکست سیاست انزوایی است که آمریکا و رژیم اسرائیل به همراه برخی طرفهای دیگر در تلاش برای اعمال آن بر حماس هستند.



به گفته وی، همین امر سبب شده است که رژیم اسرائیل به اعمال فشار برای ممانعت از برگزاری این دیدار دست بزند.



ابوزهری تاکید کرد: این دیدار در واقع بازتابی از درک روز افزون غرب درباره اهمیت گفتگو با حماس و عدم نادیده گرفتن آن به شمار می رود.

وی افزود: ما در جنبش حماس می خواهیم از این دیدار برای توضیح مواضع این جنبش و دفاع از حقوق ملت فلسطین و تشریح درد و رنج شهروندان فلسطینی استفاده کنیم.