به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران مدعی شد اسرائیل هرگز به دنبال براندازی نظام سیاسی در ایران نبوده است. او مدعی شد آنها در جنگ ۱۲ روزه به همه اهداف خود، یعنی از بین بردن برنامه هسته‌ای و دفاع موشکی ایران رسیدند و به همین خاطر جنگ تمام شد.

اظهارات جدید نتانیاهو در حالی است که از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی به شکل‌های مختلف به دنبال ایجاد آشوب در ایران و سپس براندازی نظام سیاسی بود. نتانیاهو طی ۱۲ روز جنگ، در چند نوبت خطاب به مردم ایران صحبت‌هایی مطرح کرد که محور آنها دعوت مردم به شورش و براندازی نظام ایران بود. رژیم صهیونیستی در راستای این هدف، برخی مراکز تأمین امنیت عمومی مانند مراکز فراجا را مورد هدف قرار داد. از سوی دیگر، حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین نیز بخشی از اقدامات این رژیم برای ایجاد آشوب و براندازی در ایران بود. به اعتقاد کارشناسان هدف قرار دادن مراکز پلیس و زندان اوین، در راستای تضعیف توان تأمین امنیت و نظم عمومی در ایران بود. همچنین این اقدام به زعم رژیم صهیونیستی، مقدمه شروع آشوب و شورش در ایران بود. پس از جنگ نیز منابع مختلف فاش کردند هدف قرار دادن زندان اوین، به نوعی پیام شورش به عوامل رژیم صهیونیستی در ایران بود. در کنار حمله به مراکز پلیس و زندان اوین، هدف قرار دادن صداوسیما نیز در راستای القای ضعف ساختار حکومتی در ایران انجام شد. مهم‌تر از همه، اقدام تروریستی حمله به جلسه مقامات ارشد سیاسی و دفاعی ایران در شورای عالی امنیت ملی، نشانه واضحی از برنامه رژیم صهیونیستی در راستای ایجاد شورش و آشوب به قصد براندازی نظام سیاسی ایران بود. مجموعه این اقدامات در واقع در راستای ایجاد آشوب و شورش عمومی در ایران انجام شد.

همزمان با هدف قرار دادن مراکز تأمین امنیت و نظم عمومی، با دستور موساد، عوامل موسوم به سلطنت‌طلب نیز فعالیت‌های خود را آغاز کردند، به گونه‌ای که سردسته این گروه، رضا پهلوی در اظهارات و مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ضمن حمایت از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، خواستار شورش عمومی به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی شد.

به عبارتی همزمان با هدف قرار دادن مراکز انتظامی و امنیتی، عوامل سیاسی موساد نیز به صورت هماهنگ، مردم ایران را به شورش و آشوب برای براندازی جمهوری اسلامی ایران دعوت کردند. بنابراین کاملاً پیدا است یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ایجاد آشوب به قصد براندازی نظام سیاسی ایران بود. بررسی مواضع نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی در مدت زمان جنگ نیز این موضوع را به روشنی آشکار می‌کند.

نتانیاهو ۲ روز پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز به موضوع تغییر نظام سیاسی ایران از طریق جنگ اشاره و تصریح کرد اقدام رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، می‌تواند منجر به تغییر نظام ایران شود.

البته اظهارات نتانیاهو در حالی است که بر اساس گزارش برخی منابع، وی تصور می‌کرد حمله به ایران در همان روزهای نخست جنگ منجر به تغییر نظام جمهوری اسلامی می‌شود. سردار «علی‌محمد نایینی» سخنگوی سپاه نیز اخیراً به همین موضوع اشاره کرد. سردار نایینی به گفت‌وگوی نتانیاهو و ترامپ پیش از حمله به ایران اشاره کرد و گفت نتانیاهو در این گفت‌وگو به ترامپ قول داد در صورت حمله این رژیم به ایران، جمهوری اسلامی ظرف مدت ۳ روز سقوط خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آغاز جنگ، یعنی ۲۴ خرداد در گزارشی مفصل نوشت اظهارات مقامات اسرائیل نشان می‌دهد هدف اصلی آنها از حمله به ایران، نه‌تنها از بین بردن برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، بلکه تلاش برای براندازی نظام سیاسی ایران است. مایکل سینگ، مدیر اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مقام دولت جورج بوش در همین راستا به رویترز گفت: «یکی از اهداف اسرائیل از این اقدام، امید به تغییر رژیم ایران است».

اعتراف به شکست

اما اینکه چرا اکنون، یعنی نزدیک به ۵ ماه پس از توقف جنگ، نتانیاهو مدعی شده در این جنگ، هرگز به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نبوده، قابل تأمل است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل طرح ادعای جدید نتانیاهو، ناکامی او در تحقق هدف براندازی در ایران بود. کما اینکه پس از توقف جنگ، کارشناسان و صاحبنظران متعددی در دنیا، یکی از نشانه‌های شکست رژیم صهیونیستی در این جنگ را ناکامی آن در تحقق این پروژه دانستند. از جمله پروفسور «جان مرشایمر»، نظریه‌پرداز حوزه سیاست بین‌الملل، بلافاصله پس از توقف جنگ، مطلبی منتشر کرد و در آن نوشت یکی از مهم‌ترین اهداف تل‌آویو در به راه انداختن جنگ علیه ایران، براندازی جمهوری اسلامی بود اما او طی ۱۲ روز جنگ، نتوانست این هدف را محقق کند. مرشایمر در این مطلب که چند ساعت پس از انتشار بیانیه نتانیاهو منتشر شد، ادعای نتانیاهو مبنی بر پیروزی در جنگ با ایران را «مزخرف» خواند و با تاکید بر شکست نتانیاهو در ایجاد شورش و هرج و مرج در ایران و براندازی جمهوری اسلامی، بیان کرد: «در موضوع تغییر حکومت ایران، همگی اذعان دارند اکنون محبوبیت جمهوری اسلامی در بین مردم ایران تثبیت شده و اتحاد در این کشور قوی‌تر از گذشته است. پس تغییر حکومت ایران رخ نخواهد داد».

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز چندی پس از توقف جنگ، فاش کرد در روز چهارم جنگ، جلسه‌ای میان نتانیاهو و برخی مقامات و کارشناسان امنیتی رژیم برگزار شد. بر اساس گزارش این کانال صهیونیستی، در این جلسه، مقامات و کارشناسان امنیتی با اشاره به وضعیت جنگ و شواهد میدانی، تصریح کردند محاسبات و پیش‌بینی‌های این رژیم در ۲ حوزه شکست خورده است. این مقامات امنیتی تصریح کردند در ۲ حوزه توان موشکی ایران و همچنین واکنش مردم ایران به جنگ، محاسبات‌شان اشتباه بوده است و به همین خاطر، از نتانیاهو خواستند جنگ را هرچه سریع‌تر متوقف کند. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این گزارش به این موضوع اشاره کرد که در این جلسه میان نتانیاهو و مقامات و کارشناسان امنیتی اختلاف نظر جدی به وجود آمد. افشاگری شبکه صهیونیستی نیز نشان می‌دهد یکی از پایه‌های اصلی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، ایجاد آشوب و شورش عمومی و در نتیجه براندازی جمهوری اسلامی بوده است. در واقع اشاره مقامات امنیتی رژیم به اشتباه بودن محاسبات آنها درباره نوع واکنش مردم ایران به حمله این رژیم، بیانگر این موضوع است که موساد پیش‌بینی می‌کرد حمله رژیم به ایران، باعث بروز اعتراض، آشوب و شورش عمومی در ایران می‌شود. بنابراین این موضوع نیز یکی از مواردی است که نشان می‌دهد موساد و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به دنبال براندازی نظام سیاسی ایران بودند. سرگرد دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش صهیونیستی نیز از جمله افسران امنیتی رژیم بود که پس از جنگ، صراحتاً اعتراف کرد اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه در پروژه براندازی جمهوری اسلامی شکست خورد. سیترینوویچ که هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه صهیونیستی آبا امان مشغول کار است، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، ضمن اعتراف به شکست برآوردهای اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، از ناتوانی ضدانقلاب و همچنین خیال‌پردازی‌ها درباره براندازی در ایران سخن گفت.

وی در این زمینه اظهار کرد: باید واقع‌بین باشیم اما متأسفانه در اسرائیل هیچ‌کس واقع‌بین نیست. در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کردیم تنها با بمباران هوایی می‌توان حکومت ایران را تغییر داد اما نتیجه برعکس شد؛ ایران از همان جنگ برای تقویت موقعیت خود بهره برد. مقام امنیتی سابق رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که در ایران اپوزیسیون واقعی وجود ندارد و اپوزیسیون خارج‌نشین هم توان انجام کاری را ندارد. سیترینوویچ در ادامه گفت: رضا پهلوی را شخصیتی نمی‌دانم که بتواند به ایران بازگردد و کنترل اوضاع را در دست گیرد.

رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش صهیونیستی همچنین اذعان کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد ما از بیرون قادر به تغییر حکومت در ایران نیستیم.

۳ روز پس از توقف جنگ نیز شبکه الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن، توقف ناگهانی جنگ و درخواست نتانیاهو برای توقف جنگ از سوی ایران را بررسی کرد. الجزیره در این گزارش تحلیلی، یکی از دلایل توقف جنگ را ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق هدف بی‌ثبات‌سازی و تغییر نظام ایران دانست. در این بخش از گزارش الجزیره آمده است: «ناکامی بزرگ‌تر اسرائیل در این جنگ، ناتوانی‌اش در بی‌ثبات‌سازی یا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. ترورها و حملات غافلگیرکننده نه‌تنها نتیجه‌ای در بر نداشت، بلکه موجب انسجام عمومی در داخل ایران و افزایش حمایت مردمی از حکومت در برابر تجاوز خارجی شد. استفاده از عوامل نفوذی مسلح، پهپادهای جاسوسی و تهاجمی پیشرفته در شهرهایی چون تهران نیز، نتوانست نتیجه دلخواه را رقم بزند. در جمع‌بندی، اسرائیل در حالی مجبور به توقف جنگ شد که نتوانست اهداف راهبردی‌اش - اعم از نابودی برنامه هسته‌ای یا تغییر نظام در ایران - را محقق کند. این واقعیت، مفهوم «بازدارندگی» را در ذهن تصمیم‌سازان رژیم بیش از پیش زیر سوال می‌برد. تحلیل این بخش از جنگ ایران و اسرائیل نشان می‌دهد درخواست آتش‌بس از سوی تل‌آویو تنها به دلیل فشارهای دیپلماتیک نبوده، بلکه تحولات میدانی غیرمنتظره‌ای نیز اسرائیل را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

نشریه فارن پالیسی نیز یک هفته پس از توقف جنگ، در تحلیلی مهم نوشت هدف اسرائیل برای براندازی جمهوری اسلامی نه‌تنها با شکست مواجه شد، بلکه باعث شد نسل‌های جوان ایرانی اکنون طرفدار سیاست‌های منطقه‌ای و بویژه سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا شوند.

در کنار این موارد، حجم زیادی از تحلیل‌های کارشناسان و تحلیلگران دنیا وجود دارد که تصریح می‌کند هدف اسرائیل از به راه انداختن جنگ علیه ایران، تلاش برای تغییر نظام سیاسی ایران بود اما آنها در تحقق این هدف ناکام بودند.

تأکیدات کارشناسان و رسانه‌های مهم دنیا بر ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به هدف براندازی جمهوری اسلامی، به منزله شکست راهبرد اصلی نتانیاهو در جنگ ۱۲ روزه است. کما اینکه صاحبان نظر مسائل بین‌الملل در دنیا نیز از همین موضوع به عنوان سند شکست نتانیاهو در این جنگ نام برده‌اند.

بنابراین مشخص است دلیل اصلی این ادعای نتانیاهو، اثبات شکست او در جنگ ۱۲ روزه است. به همین خاطر او تلاش می‌کند به کلی منکر این هدف‌گذاری در جنگ علیه ایران شود. به عبارتی او با انکار این موضوع، تلاش می‌کند شکستش در جنگ را کتمان کند. اما یکی دیگر از دلایل ادعای نتانیاهو، پیام مهمی بود که مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه به او دادند. با وجود تاکید نتانیاهو بر ایجاد آشوب و دعوت او از مردم ایران برای آمدن به خیابان‌ها اما رفتار مردم ایران نشان داد برآوردهای موساد درباره رفتار ایرانیان در مواجهه با حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک کشورشان، کاملاً اشتباه بوده است. «نه» مردم ایران به پروژه نتانیاهو، به منزله ایستادگی مردم برابر هر نوع اقدام خارجی برای دخالت در مسائل داخلی کشورشان است. از سوی دیگر رفتار مردم ایران و حمایت‌شان از نیروهای مسلح در مقابله با رژیم صهیونیستی نشان داد طراحی موساد برای برجسته‌سازی سلطنت‌طلبان در افکار عمومی ایران، به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی نیز با شکست مواجه شده است. کما اینکه به اذعان منابع رژیم صهیونیستی، جنگ ۱۲ روزه باعث شد ماهیت سلطنت‌طلبان و رضا پهلوی، به عنوان مهره‌های وابسته به موساد فاش شود و این موضوع یک ضربه حیثیتی به آنها بود. بر همین اساس، روزنامه هاآرتص اخیراً در گزارشی نوشت به خاطر عدم مقبولیت سلطنت‌طلبان در ایران، موساد در حال راه‌اندازی کارزارهای حمایت از نظام سلطنتی از طریق اکانت‌های فیک و جعلی در شبکه‌های اجتماعی است. افشاگری هاآرتص نشان داد برخلاف پیش‌بینی‌های موساد، سلطنت‌طلبان نه‌تنها در ایران جایگاه قابل تأملی ندارند، بلکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، آسیب جدی نیز متحمل شده‌اند. نشریه لوموند اخیراً در گزارشی، به همین موضوع اشاره کرد و نوشت حتی برخی طرفداران رضا پهلوی در خارج از ایران نیز از او به خاطر حمایت از نتانیاهو در جنگ علیه ایران، انتقاد کرده‌اند و حمایت پهلوی از جنگ علیه ایران باعث تضعیف جایگاه او نزد طرفدارانش حتی در خارج از ایران شده است. این واقعیت‌ها نشان داده است برخلاف انتظار نتانیاهو، ایده حمله نظامی طرف خارجی به قصد تغییر سیاسی نظام ایران، با مخالفت و ایستادگی مردم ایران مواجه می‌شود. به همین خاطر، به نظر می‌رسد ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه تغییر جمهوری اسلامی در دستورکار او نبوده، تلاشی برای تغییر صورت مساله است.

دم خروس نتانیاهو

در کنار موارد اشاره شده، بررسی برخی دیگر از مواضع مقامات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد آنها با وجود ادعای نتانیاهو اما موضوع تلاش برای تغییر نظام ایران را در جنگ ۱۲ روزه به صورت جدی پیگیری کرده‌اند.

۱۹ ژوئن یعنی ۶ روز پس از آغاز جنگ علیه ایران، نتانیاهو در مصاحبه با شبکه kan تصریح کرد: «تغییر جمهوری اسلامی می‌تواند یکی از نتایج حملات ما باشد».

یک روز بعد یعنی ۲۰ ژوئن، تایمز اسرائیل گزارش داد اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل گفت به ارتش دستور داده است برای بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی، اهدافی که باید مورد حمله قرار گیرند را تشدید کند. کاتز در همین راستا گفت اهداف در نظر گرفته شده برای بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی باید شامل نمادهای جمهوری اسلامی و به زعم او، مکانیسم سرکوب باشد. کاملاً مشخص است منظور او از مکانیسم سرکوب، نهادها و مراکز تأمین امنیت و مقابله با آشوب و شورش است. کاتز همچنین تاکید کرد حملات باید به گونه‌ای طراحی شود که منجر به تخلیه تهران شود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تخلیه تهران را یکی از عوامل بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی ایران دانست. نکته مهم درباره این اظهارنظر کاتز، پروژه تخلیه تهران است. به اعتقاد کارشناسان امنیتی، یکی از اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، خلوت شدن تهران با هدف فعال شدن تیم‌های ترور و آشوب این رژیم بوده است. پست جنجالی ترامپ در تروث سوشال مبنی بر تخلیه تهران نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. رژیم صهیونیستی در تلاش بود با انجام اقدامات وحشت‌آفرین، جمعیت قابل توجهی از تهران خارج شوند تا تیم‌های ترور و خرابکاری موساد بتوانند فعالیت‌های خود برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی را انجام دهند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد هدف براندازی، به صورت جدی از سوی صهیونیست‌ها دنبال می‌شد و بخشی از اهداف تعیین شده در تهران، در راستای همین موضوع هدف قرار گرفت.

موضوع تخلیه تهران البته در جلسات مقامات صهیونیست به صورت جدی دنبال می‌شد. کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی در همین راستا گزارش داده است مقامات رژیم در جلساتی که ۱۶ تا ۱۸ ژوئن برگزار کرده‌اند به صورت ویژه موضوع تخلیه جمعیت تهران را در دستور کار قرار داده بودند. بر اساس گزارش کانال ۱۳، مقامات رژیم هدف از تخلیه تهران را زمینه‌سازی برای ترور مقامات سیاسی و بی‌ثبات‌سازی نظام می‌دانستند؛ هدفی که کاملاً مشخص است در راستای پروژه آشوب و براندازی تعیین شده بود.

یک مورد دیگر مربوط به گزارش گاردین است. گاردین در گزارشی نوشت نتانیاهو در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها تمایل خود برای تغییر نظام جمهوری اسلامی را نشان داد. به گفته گاردین، او در گفت‌وگو با این رسانه‌ها که در روزهای نخست جنگ انجام شد، مدعی شده بود اکثریت مردم ایران دنبال فرصتی هستند تا علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند.

گزارش‌ها و بیانیه‌های رسمی رسانه‌ای می‌گویند اهداف حملات «از صرفاً هسته‌ای فراتر رفته و اهداف مرتبط با رژیم داخلی و نهادهای سرکوب را شامل شده»؛ یعنی ابزار عملی برای تضعیف حکومت ایران. بر همین اساس رسانه‌های مهمی مانند ABC, AP Washington Post, و دیگران در گزارش‌های خود درباره جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران تأکید کردند مجموعه اهداف تل‌آویو در این جنگ، فراتر از تأسیسات هسته‌ای بوده و گاه با هدف تضعیف نهادهای داخلی جمهوری اسلامی هدف‌گیری شده‌اند؛ این رویکرد توسط برخی مقامات اسرائیل به عنوان راهی برای ضربه زدن به توان حکومت و در نتیجه تضعیف تأثیرگذاری بر ثبات جمهوری اسلامی تفسیر شده است.