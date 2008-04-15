عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- فرانسه و کانادا خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی درباره هائیتی شدند.

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ تدابیری طولانی مدت برای مقابله با بحران غذا شد.

- کاخ سفید اعلام کرد:"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا توافقی که در دیدار مقامهای آمریکایی و کره شمالی درباره برنامه هسته ای پیونگ یانگ می پذیرد.

- درانفجار آدیس بابا- پایتخت اتیوپی- دست کم دو نفر کشته شدند.

- ارتش آمریکا از کشته شدن دو نظامی این کشور درعراق خبر داد.

- دیپلماتهای غربی اعلام کردند: آمریکا و انگلیس بحران زیمبابوه را در نشست روزچهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهند کرد.

-"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس هفته جاری به آمریکا می رود.

-"شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی درگفتگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد: توافقات سیاسی با فلسطینی ها به علت اختلافات موجود بین آنان بسیار سخت است.

- جمهوری چک خواستار کمک آمریکا در مدرنیزه کردن ارتش این کشور در برابر همکاری پراگ با طرح سپر موشکی واشنگتن شد.

- درانتخابات پارلمانی ایتالیا که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد، حزب آزادی برای مردم به رهبری سیلویوبرلوسکنی به پیروزی رسید و این تاجرکهنه کار ایتالیایی برای بار سوم نخست وزیر ایتالیا می شود.