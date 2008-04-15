جشنواره کشوری سایه آفتاب در کردستان برگزار می شود

عباس حسین پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: جشنواره کشوری سایه آفتاب با حضور کودکان سراسر کشور نیمه اول مرداد ماه سال جاری در استان کردستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و در راستای سال نوآوری و شکوفایی به مدت سه روز در شهرستانهای استان کردستان برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره بیان داشت: جشنواره کشوری سایه آفتاب با هدف تقویت استعدادهای کودکان و نوجوانان در زمینه های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری برگزار می شود.

پناهی خاطرنشان کرد: در این جشنواره سه روزه بیش از 600 کودک از سراسر کشور شرکت می کنند و از مجریان برنامه های گروه کودک و نوجوان شبکه های مختلف صدا و سیمای کشور جهت حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده است.

وی عنوان کرد: با توجه به سیاستهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بخشهای مختلف جشنواره سایه آفتاب در شهرستان های مختلف استان برگزار خواهد شد به نحوی که شهرستان مریوان قصه گویی، شهرستان بانه نمایش عروسکی، کامیاران موسیقی و شهرستان بیجار میزبان سفالگری و صنایع دستی خواهد بود.