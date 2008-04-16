تعامل انسان و روبات در محیط خانه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران روباتیک یک پروژه اروپایی با عنوان LIREC (زندگی با روباتها و تعامل معاشرت) با هدف ایجاد نسل جدیدی از فناوریها برای توسعه "همیاران تعاملی، احساسی و هوشمند خانه" که توانایی برقراری ارتباطات طولانی مدت را با انسانها دارند، تصمیم گرفته است روباتها را از لابراتوارها خارج و به یک محیط خانگی نرمال وارد کنند.

LIREC یک کنسرسیوم اروپایی است که با هزینه بیش از 8 میلیون یورو، در 9 مرکز تحقیقاتی و به مدت 4 سال اجرا می شود.

در این پروژه روباتهایی مورد بررسی قرار می گیرند که از بیشترین توانایی تعامل و فعل و انفعال با انسان برخوردارند.

براساس گزارش روزنامه گاردین، در این خصوص پیتر مک اوان از دانشگاه هرتفوردشایر و از شرکت کنندگان در این پروژه اظهار داشت: "برای ما درک این نکته که انسانها چگونه می توانند یک ارتباط بلند مدت را با این مخلوقات مصنوعی توسعه دهند، بسیار جالب است. شاید درحال حاضر نتوان روباتی را پیدا کرد که هر روز برای شستن ظروف به انسان کمک کند، اما ما امیدواریم بتوانیم کشف کنیم که چگونه می توان یک فناوری شبه دوستانه را توسعه داد و امیدواریم بتوانیم کار ماشینهای روباتیک هوشمند آینده را پیش بینی کنیم."

دانشمندان این آزمایش را به منظور درک این نکته که افراد چگونه می توانند از جنبه های مختلف با روبات تعامل کنند و چگونه یک ذهن روباتیک می تواند به دیگر روباتها انتقال یابد، انجام می دهند.