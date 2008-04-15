شعر قیصر امین پور در سوریه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این مراسم با حضور حسینیان کاردار سفارت ایران در دمشق، انصاریان رایزن فرهنگی، دکتر خالد الحلبونی رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دمشق، سیاهپوش سرپرست مدارس ایران در سوریه و لبنان و ده ها نفر از استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مرکز مطالعات ایران شناسی رایزنی فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم دکتر عصمت اسماعیلی استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سوریه به نمایندگی از رایزنی فرهنگی، ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک شاهد ظهور مترجمان و شاعران موفق و در خور توجه از میان دانشجویان و جمع حاضر باشیم تا در تحکیم و توسعه و گسترش زبان فارسی و فرهنگ مشترک دینی تمدنی توفیق یابند.

دکتر خالد الحلبونی رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق در خصوص مشترکات ادبی و فرهنگی دو کشور ایران و سوریه و پیشینه تاریخی موجود بین این دو تمدن توضیحاتی را ارائه کرد و با اشاره به تأثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات عرب گفت: امیدواریم با حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های زبان و ادبیات فارسی، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشجویان گروه های یاد شده باشیم.

دکتر حسین هاجری استاد اعزامی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کشورمان و استاد گروه های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های دمشق و البعث سوریه هم ضمن تشریح زندگی و آثار زنده یاد قیصر امین پور و بررسی برخی از اشعار وی، اظهار داشت: سروده های قیصر امین پور دارای وزن و موسیقی کلام خاصی بودند و هیچ گاه وی اشعار فاقد وزن نمی سرود، البته با شعرهای بدون وزن هیچ مشکلی نداشت و آنها را رد نمی کرد.

این استاد دانشگاه در مورد سبک اشعار و آثار قیصر امین پور گفت: امین پور به لحاظ ادبی تحت تأثیر پدر شعر نو «نیما یوشیج» و به لحاظ فکری از آثار و اندیشه های دکتر شریعتی تأثیر پذیرفته بود و از جمله شاعرانی به شمار می رود که در شکل گیری و رونق شعر معاصر فارسی تأثیر بسزایی از خود بر جای گذاشت. وی از جمله شاعران برجسته نسل نخست انقلاب اسلامی است که اشعار وی در مورد انقلاب و همچنین جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اشعاری که در آنها به روحیه حماسی و شهادت طلبی رزمندگان غیور در جبهه های دفاع مقدس پرداخته شده است.

در پایان دکتر حیدر خضری مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های دمشق و بعث شعری از قیصر امین پور را قرائت کرد.

در این مراسم از برگزیدگان مسابقه خاطره نویسی «از دمشق تا تهران» ویژه دانشجویانی که سال گذشته در قالب یک اردوی آموزشی سیاحتی توسط رایزنی فرهنگی ایران در دمشق به کشورمان اعزام شده بودند، تقدیر به عمل آمد.