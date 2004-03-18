افراد ناشناس به ساختمان شهرداري فلوجه حمله كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، به گفته شاهدان، پس ازاين حمله و همزمان با به پروازدرآمدن جنگنده هاي آمريكايي برفرازمنطقه، نيروهاي آمريكايي جستجوي خود را براي يافتن عاملان اين حمله در منطقه آغاز كردند .
ياد آوري مي شود، شهر فلوجه در 50 كيلومتري غرب بغداد قرار داد كه همواره صحنه درگيري ميان نيروهاي آمريكايي و مهاجمان ناشناس بوده است .
شاهدان عيني امروز اعلام كردند:افراد ناشناس امروز با استفاده از گلوله خمپاره به ساختمان شهرداري فلوجه حمله كردند كه با حمله نيروهاي آمريكايي مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، به گفته شاهدان، پس ازاين حمله و همزمان با به پروازدرآمدن جنگنده هاي آمريكايي برفرازمنطقه، نيروهاي آمريكايي جستجوي خود را براي يافتن عاملان اين حمله در منطقه آغاز كردند .
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