افراد ناشناس به ساختمان شهرداري فلوجه حمله كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، به گفته شاهدان، پس ازاين حمله و همزمان با به پروازدرآمدن جنگنده هاي آمريكايي برفرازمنطقه، نيروهاي آمريكايي جستجوي خود را براي يافتن عاملان اين حمله در منطقه آغاز كردند .

ياد آوري مي شود، شهر فلوجه در 50 كيلومتري غرب بغداد قرار داد كه همواره صحنه درگيري ميان نيروهاي آمريكايي و مهاجمان ناشناس بوده است .