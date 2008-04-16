مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب کودک کرمان در سال جاری قطعی است ولی هنوز در خصوص زمان برپایی آن با مسئولان ارشاد در وزارتخانه به توافق نهایی نرسیده ایم.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه در خرداد ماه از بسیاری جهات ناممکن است؛ یکی اینکه نمایشگاه مختص کودکان و نوجوانان است، در حالی که خرداد ماه فصل امتحانات آنهاست و قطعاً استقبالی از آن نخواهد شد. دیگر اینکه این ماه در واقع گرمترین ماه استان ما محسوب می شود و با توجه به اینکه استان کرمان مانند آذربایجان شرقی نیست که محل مشخصی برای برپایی چنین نمایشگاه ها و جشنواره هایی داشته باشد هنوز ساختمان مشخصی برای نمایشگاهی در این سطح نداریم و مجبوریم آن را زیر چادر برزنتی برپا کنیم و امکانات موجود ما نیز پاسخگوی مشکلات ناشی از گرمای آن زمان نیست.

مدیرکل ارشاد کرمان درباره زمان نهایی برپایی نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک گفت: مایلیم این نمایشگاه در نیمه دوم مهر ماه برگزار شود و دلایل عدم آمادگی خود برای برپایی آن در خرداد ماه و نیز دلایل آمادگی مان برای برگزاری آن در نیمه دوم مهر ماه را به مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده ایم. مذاکرات در این زمینه نیز انجام شده و موافقت اولیه مسئولان وزارتخانه را کسب کرده ایم اما هنوز زمان قطعی برپایی نمایشگاه مشخص نشده است. با این وجود بسیار امیدواریم که زمانی بعد از مهر ماه برای این نمایشگاه تعیین شود.

محبان اضافه کرد: با وجود اینکه برخی مسئولان گفته بودند که برگزاری نمایشگاه در سطح بین المللی توجیه خاصی ندارد، نهایت تلاش ما این است که نمایشگاه مانند نمایشگاه کتاب تبریز در سطح بین المللی برپا شود، حتی اگر نخستین دوره آن باشد.

وی از فراهم شدن بیش از 10 هزار متر مربع فضا برای برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: قرار بود که پنج تا شش هزار متر زمین برای غرفه های این نمایشگاه اختصاص داده شود که با رایزنی های فراوان با 10 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی موافقت شد.

سال گذشته و پس از اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری کتاب کودک و نوجوان برای همیشه به کرمان رفت، مقرر شد نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک نیز آبان ماه همان سال در این شهر برگزار شود که این کار به تعویق افتاد و پس از مدتی هم برگزاری آن به خرداد سال جاری موکول شد. علاوه بر این با برگزاری آن در سطح بین المللی مخالفت شد.