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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

1600 مسجد در استان همدان شناسنامه دار شدند

1600 مسجد در استان همدان شناسنامه دار شدند

همدان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: یک هزار و 625 باب مسجد در استان همدان شناسایی و برای آنها شناسنامه صادر شده است.

علی عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد 50 مسجد در استان همدان به سیستم رایانه ای و نرم افزارهای قرآنی و فرهنگی مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه تغذیه نرم افزاری ضروری ترین نیاز مساجد استان همدان است، یادآور شد: افزایش روز افزون علم و فناوری در جهان معاصر و استفاده دشمن از آخرین فناوریها برای جذب جوانان و نوجوانان و حمایت از فعالیتهای مساجد ضروری است.

عبدلی تشکیل شوراهای فرهنگی در مساجد و حمایت و پشتببانی از فعالیتهای فرهنگی در مساجد و تغذیه فکری ائمه جماعات و متولیان فرهنگی مساجد موثر برشمرد و بیان داشت: باید برای ارتقا سطح کمی و کیفی امور مساجد تلاش کرد.

کد مطلب 665985

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