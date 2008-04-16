1600 مسجد در استان همدان شناسنامه دار شدند

علی عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد 50 مسجد در استان همدان به سیستم رایانه ای و نرم افزارهای قرآنی و فرهنگی مجهز شده اند.
وی با بیان اینکه تغذیه نرم افزاری ضروری ترین نیاز مساجد استان همدان است، یادآور شد: افزایش روز افزون علم و فناوری در جهان معاصر و استفاده دشمن از آخرین فناوریها برای جذب جوانان و نوجوانان و حمایت از فعالیتهای مساجد ضروری است.
عبدلی تشکیل شوراهای فرهنگی در مساجد و حمایت و پشتببانی از فعالیتهای فرهنگی در مساجد و تغذیه فکری ائمه جماعات و متولیان فرهنگی مساجد موثر برشمرد و بیان داشت: باید برای ارتقا سطح کمی و کیفی امور مساجد تلاش کرد.
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