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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عمر زمینهای زراعی گرمسار تا 20 سال آینده به پایان می رسد

عمر زمینهای زراعی گرمسار تا 20 سال آینده به پایان می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار گفت: عمر زمینهای زراعی این شهرستان، 20 سال دیگر تخمین زده شده است.

بهرام میراخوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار با اشاره به وجود گنبدهای نمکی در غرب و جنوب شهرستان گرمسار اظهار داشت: سالانه پنج تا شش هزار تن نمک از طریق رودخانه های شهرستان وارد دشت می شود و عبور آب از گنبدهای نمکی همچنین رها شدن نمکهای باطله معادن نمک، عمر زراعی شهرستان را کاهش داده است.

وی با ابراز نگرانی از روند گسترش بیابانها، خواستار همکاری مسئولان برای رفع این معضل شد و از آغاز احداث پروژه سبز از منطقه سر دره تا پلیس راه گرمسار در دو مسیر اطراف جاده خبر داد و بیان داشت: تاکنون یک هکتار از این طرح اجرایی شده است.

میراخوری با اشاره به متعادل نبودن دام و مرتع و بحرانی بودن منطقه ایوانکی از نظر نابودی مراتع خاطرنشان کرد: برای حل این معضل کاشت گیاه باریجه به دلیل مفید بودن به مرتعداران پیشنهاد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار یادآور شد: مجوز استحصال 5/6 تن باریجه در سال به مرتعداران داده شده است.

کد مطلب 665989

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