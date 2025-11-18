به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حمزه‌ای در سخنانی، اظهار داشت: هشتمین دوره داوری مهر ملی کیفیت و مرغوبیت صنایع‌دستی در استان برگزار می‌شود.

وی گفت: در این دوره ۴۲ هنرمند لرستانی با تکمیل فرم تقاضانامه در این رویداد ملی شرکت کرده‌اند که بیانگر توانمندی و گستره فعالیت‌های صنایع‌دستی استان است.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، تنوع آثار ارسال‌شده را یکی از نقاط قوت این دوره عنوان کرد و افزود: این آثار شامل رشته‌هایی همچون سازهای سنتی، هنرهای چوبی، قلم‌زنی و ورشوسازی، تولیدات چرمی دست‌دوز، بافته‌های داری، البسه محلی، ملیله‌سازی، سفال و سرامیک، زیورآلات محلی، حکاکی روی سنگ و دیگر رشته‌های فعال در لرستان است.

حمزه‌ای با تأکید بر اهمیت مهر ملی کیفیت و مرغوبیت صنایع‌دستی گفت: این مهر معتبرترین نشان ملی در حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود و دریافت آن بیانگر کیفیت و هویت‌مندی آثار است.

وی با اشاره به برگزاری دوره سه‌ماهه آموزش مجازی آشنایی با مهرهای ملی و بین‌المللی کیفیت در تابستان امسال، اظهار کرد: این دوره توسط یکی از پایه‌گذاران این نشان‌ها در ایران برگزار شد و نقش مهمی در افزایش دانش فنی و توانمندسازی هنرمندان ایفا کرد.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به گستردگی و اصالت آثار ارسالی، افزود: تنوع آثار نشان می‌دهد هنرمندان لرستان باتکیه‌بر فرهنگ بومی و مهارت‌های اصیل، همچنان در مسیر تولید آثار کیفی و رقابت‌پذیر حرکت می‌کنند. امیدواریم تعداد قابل‌توجهی از این آثار موفق به دریافت مهر ملی کیفیت شوند.

حمزه‌ای از برنامه‌ریزی معاونت برای حمایت از هنرمندان برگزیده، توسعه بازار فروش و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی خبر داد.