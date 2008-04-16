به گزارش خبرنگار مهر، گمانه‌زنی‌ها برای مشخص شدن فیلم‌های دوم اکران بهار که قرار است جایگزین فیلم‌های نوروزی شوند، همچنان ادامه دارد. هر چند فیلم‌های چهار گروه سینمایی در نخستین جلسه شورای صنفی نمایش در سال 87 مشخص شده‌ اما خالی ماندن پنجمین گزینه این فهرست، اکران دوم بهار را در ابهام قرار داده است.

با توجه به اینکه شورای صنفی نمایش مقرر کرده فیلم‌های "تیغ زن" علیرضا داوودنژاد در گروه سینمایی قدس، "زن‌ها فرشته‌اند" شهرام شاه‌حسینی در گروه سینمایی آفریقا، "تلافی" سعید اسدی در گروه سینمایی استقلال و "ایستگاه بهشت" نادر مقدس در گروه سینمایی عصر جدید به عنوان اکران دوم فصل بهار به نمایش درآیند، اما هنوز به ابهام این اکران با نامشخص ماندن فیلم دوم گروه سینمایی آزادی دامن زده می‌شود.





زن‌ها فرشته‌اند

البته در این میان به گزینه‌های احتمالی اکران دوم گروه سینمایی آزادی اشاراتی می‌شود که فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی یکی از آنهاست. مروری کوتاه بر اکران دوم بهار 87 می‌تواند بار عمومی فیلم‌های به نمایش درآمده را مشخص کند و به نوعی ادامه‌ای باشد بر تحلیل‌های صورت گرفته درباره مضامین و رویکردهای خاص که در اکران نوروزی به سمت و سوی رشد کمی و کیفی حضور زن در این آثار این دوره سینمای ایران حرکت کرد.

"تیغ زن" با نام قبلی "خروس جنگی" ساخته علیرضا داوودنژاد است. فیلمسازی که آثاری همچون "نازنین"، "نیاز"، "بچه های بد"، "هوو"، "ملاقات با طوطی"، "هشت پا" و ... را در کارنامه دارد. فیلم درباره دختر و پسری است که به هم علاقه داشته‌اند و پس از 20 سال همدیگر را می‌بینند در حالیکه دلبستگی‌های آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده است. رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داوودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری و فرزانه ارسطو بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل تولید "تیغ زن" که در شمال کشور فیلمبرداری شده می‌توان به ع. داوودنژاد نویسنده، جمشید الوندی مدیر فیلمبرداری، مهدی سعیدی طراح صحنه و لباس، جهانگیر میرشکاری صدابردار و نگین ریحانی طراح چهره پردازی اشاره کرد. فیلمی که به گفته علی سرتیپی؛ مدیر شرکت فیلمیران و پخش کننده فیلم اثری متفاوت و خوش‌ساخت است که با توجه به موضوع و حضور چند بازیگران سرشناس می‌تواند از آثار پرفروش امسال سینمای ایران باشد.

با توجه به اینکه "تیغ زن" پس از پایین آمدن فیلم "دایره زنگی" از اکران در گروه سینمایی قدس به نمایش درمی آید و ذکر این نکته که فیلم بخت‌آور ظرف 25 روز نمایش مرز فروش 500 میلیون تومان را رد کرده، به نظر می‌آید که فیلم داوودنژاد باید هفته های آتی را همچنان در انتظار نوبت اکران بماند.

"زن‌ها فرشته‌اند" دومین فیلم سینمایی شهرام شاه‌حسینی پس از "کلاغ‌‌پر" است که امسال بر اکران سینماها بود. شاه‌حسینی فیلمسازی را با دستیاری کارگردانان حرفه‌ای چون مرحوم ملاقلی‌پور، بهمن قبادی، سیامک شایقی، ابراهیم وحیدزاده و ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد. فیلم کوتاه "به طعم خاک" او جوایزی را از جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه تهران دریافت کرد.

در خلاصه داستان فیلم آمده: اگر سفرتون به هر دلیل لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید خیلی خوشحال نشین، چون دیوار موش داره! مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازیگران این فیلم هستند. فیلم با وجود آماده بودن در جشنواره بیست و ششم فجر به نمایش درنیامد.

طبق اعلام شورای صنفی نمایش این فیلم پس از پایان اکران "مجنون لیلی" در گروه سینمایی آفریقا به نمایش درمی‌آید و آنونس‌ فیلم هم در حال پخش در سینماهاست. ضمن اشاره به این نکته که فیلم قاسم جعفری همچنان فروشی مناسب دارد و پس از 25 روز نمایش حدود 450 میلیون تومان فروخته، کمدی زنانه شاه حسینی تا دیدن روی اکران باید بیشتر صبر کند.





تلافی

"تلافی" ششمین فیلم سعید اسدی پس از آثاری چون "سراب"، "سیب سرخ حوا"، "آواز قو"، "مهمان" و "فرود در غربت" است. اسدی فارغ التحصیل رشته سینما از سوئد است و فیلمسازی را از سال 62 آغاز کرد. وی همچنین ساخت تله فیلم را با "اکباتان" تجربه کرده است. در فیلم "تلافی" که بر اساس فیلمنامه عباس شیرمحمدی ساخته شده بازیگرانی چون حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی، سیروس گرجستانی، مهدی امینی‌خواه، کیانوش گرامی، محمد شیری، احمد پورمخبر و .. به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"تلافی" روایتگر داستان زوجی جوان است که به اسراری جدید درباره یکدیگر پی می‌برند و در پی تلافی برمی‌آیند. سایر عوامل این فیلم عبارتند از کاوه ایمانی تدوینگر، مهری شیرازی طراح چهره پردازی، نازی پرتوزاده طراح صحنه و لباس، آرش برومند صدابردار، داود و حمید رسولیان طراح جلوه های ویژه، ابوالقاسم یزدی و بهنام شهیدی مجری طرح و سرمایه‌گذار و یدالله شهیدی تهیه‌کننده.

طبق اعلام شورای صنفی پروانه نمایش این فیلم پس از پایان اکران "به همین سادگی" در گروه سینمایی استقلال به نمایش درمی‌آید. با توجه به کمیت فروش فیلم میرکریمی که پس از 25 روز نمایش حدود 80 میلیون تومان فروخته و البته با جنس خاص این فیلم که به مولفه‌های گیشه پسند توجهی نداشته و در پی تجربه‌های نو بوده فروشی قابل قبول هم هست، می‌توان آغاز اکران فیلم اسدی را نسبت به دو فیلم دیگر اکران دوم بهار قریب الوقوع دانست.

"ایستگاه بهشت" ساخته نادر مقدس در سال 85 پس از آثاری چون "دشت ارغوانی"، "شور عشق" و "رویای جوانی" است. وی همچنین مجموعه "راز ققنوس" را در تلویزیون ساخته است. این فیلم بر اساس متن مشترک مقدس و افسانه منادی (همسرش) ساخته شده است.

"ایستگاه بهشت"‌ داستان زندگی پسر جوانی نابینا به نام سروش را روایت می‌کند که در نواختن ساز مهارت دارد. او به خاطر مهربانی‌های پرستارش پس از مدتی دلباخته وی می‌شود و انگیزه‌ای قوی در او برای به دست آوردن بینایی‌اش به وجود می‌آید. شهاب حسینی، فرهاد اصلانی، سپیده خداوردی، مهدی میامی و پورانداخت مهیمن بازیگران این فیلم هستند.

غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، یاور تورنگ تدوینگر، محسن بابایی طراح چهره‌پردازی و آزادی و مقدس به صورت مشترک تهیه‌کننده "ایستگاه بهشت" هستند. فیلمی که به گفته کارگردانش یک ملودرام عاشقانه است که می‌تواند برای مخاطب جوان و میانسال سینما مناسب باشد. این فیلم پس از پایان نمایش فیلم "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی در در گروه سینمایی عصر جدید به نمایش درمی‌آید که با توجه به آغاز اکران فیلم توکلی از چهارشنبه 28 فروردین، نمایش فیلم مقدس به تعویق خواهد افتاد.





همیشه پای یک زن در میان است

"همیشه پای یک زن در میان است" یازدهمین فیلم کمال تبریزی پس از آثاری نمونه‌وار چون "لیلی با من است"، "مارمولک"، "گاهی به آسمان نگاه کن" و فیلم‌های سفارشی مانند "فرش باد"، "یک تکه نان" و ... است. فیلمنامه آن بر اساس داستان‌های کوتاه کتابی به همین نام از سیدمهدی شجاعی توسط رضا مقصودی و نغمه ثمینی نوشته شده است.

مهران مدیری، رضا کیانیان، گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، آهو خردمند، شبنم مقدمی، صبا کمالی، سیاوش چراغی پور و ... بازیگران اصلی این فیلم هستند که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد. گلشیفته فراهانی برای بهترین بازیگر نقش اول زن و مهران مدیری و سیاوس چراغی پور برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نامزد بودند که هر سه ناکام ماندند.

این فیلم با دریافت پروانه نمایش عمومی از بخت‌های احتمالی اکران دوم گروه سینمایی آزادی است. به این ترتیب پس از پایان اکران فیلم "زن دوم" سیروس الوند که پس از 25 روز نمایش حدود 180 میلیون تومان فروخته، شانس کمدی جدید و خاص تبریزی برای اکران در بهترین گروه سینمایی بالاست.

مرور کوتاه پنج فیلم احتمالی دومین اکران فصل بهار بیش از هر چیز رویکرد به کمدی‌های خاص در "تیغ‌زن"، "زن‌ها فرشته‌اند" و "همیشه پای یک زن در میان است" و همچنین ادامه حضوری پررنگ و تازه از زنان را در آثاری چون "زن‌ها فرشته‌اند" و "همیشه پای یک زن در میان است" را شدت می‌بخشد. هر چند اکران با حضور فیلم پشت اکران مانده "ایستگاه بهشت" در ژانر معناگرا و همچنین "تلافی" که به نظر می‌آید یک ملودرام جوان‌پسند باشد، تعادل و تنوع در این فهرست همچنان برقرار است.