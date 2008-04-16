  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

کتاب "تسامح و قبول دیگری" منتشر شد

کتاب "تسامح و قبول دیگری؛ من و دیگران" به‌عنوان یکی از برنامه‌های توسعه فرهنگ گفتگو از سوی مرکز توسعه و حقوق بشر پل عربی اردن منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، مرکز توسعه و حقوق بشر پل عربی با حمایت وزارت فرهنگ اردن کتاب " تسامح و قبول دیگری؛ من و دیگران" را با هدف توسعه فرهنگ گفتگو منتشر کرده است.

انتشار این کتاب از برنامه‌های توسعه فرهنگ گفتگو به شمار می‌رود که با هدف اشاعه بیداری و اهتمام به فرهنگ گفتگو میان جوامع و افراد مختلف با فرهنگهای متعدد برگزار می‌شود.

این کتاب که تألیف دکتر عادل طویسی وزیر فرهنگ سابق اردن است، فرهنگ تسامح، حقوق بشر و گفتگو با دیگران را از نظر تاریخی مورد توجه قرار می‌دهد.

این کتاب زمینه‌های مختلف سیاست و اقتصاد از منظر فرهنگی را مطرح می‌کند.

