تاگس اشپيگل : جنگ عراق افزايش حملات تروريستي را به دنبال داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، حمله نظامي آمريكا به عراق در حالي اولين سال خود را پشت سر گذاشت كه نه تنها هيچ راه موثري درخصوص مبارزه با تروريسم دنبال نشد بلكه بهبودي در اوضاع اين كشور و مردم آن نيز حاصل نشد.

تاگس اشپيگل در ادامه افزود : علاوه بر اين مسائل در روزهاي اخير حادثه انفجار در راه آهن مادريد ، هشدار در خصوص حملات تروريستي در فرانسه و لهستان ، همچنين انفجار هتلي در بغداد كه گويا شبكه تروريستي القاعده مسئوليت آن را برعهده گرفته، مواردي هستند كه نشان از افزايش حملات تروريستي در جهان دارند نه كاهش آن .

اين روزنامه همچنين نوشت : " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا بار ديگر در آستانه اولين سالگرد حمله نظامي به عراق با دفاع از سياستهاي خود از جنگ عراق بعنوان يكي از ملزومات برقراري امنيت و ثبات در جهان نام برد .

وي كه وجود سلاحهاي كشتار جمع در عراق را بهانه اي براي حمله نظامي به اين كشور قرار داده بود بار ديگر تصريح كرد كه ما همچنان معتقديم كه اين كشور حاوي مقادير قابل توجهي سلاح كشتار جمعي است .

تاگس اشپيگل در بخش ديگري نوشت : نكته اي كه سبب شگفت زدگي مقامات اروپايي شده اين است كه شمار كشته شدگان عراقي طي سال جاري با توجه به حمله نظامي آمريكا به اين كشور بسيار كمتر از تعدادي است كه در زمان حكومت صدام طي يك سال و در شرايط معمولي كشته شده اند.

به نوشته اين نشريه آلماني اكنون كه حمله نظامي به عراق صورت گرفته وسبب ويراني اين كشور شده وظيفه ارگانها و سازمانهاي بين المللي است كه براي بهبود اوضاع در اين كشور تلاش نموده و تدابير جدي و جديدي اتخاذ نمايند.

تاگس اشپيگل همچنين در پايان افزود : در اين اثنا نمي توان از كمكهاي كشورهاي اروپايي صرفنظر كرد .