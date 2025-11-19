محمدرضا نوروزپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر اندازه امنیت روانی در جامعه تقویت شود، امیدآفرینی نیز در میان مردم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ترسیم درست آینده و ایجاد چشم‌انداز روشن، وابسته به میزان امنیت روانی موجود در جامعه است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه مسائل اقتصادی مستقیماً در اختیار رسانه نیست، ادامه داد: با این حال رسانه می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن با پاشیدن بذر ناامیدی تلاش می‌کند امنیت روانی مردم را تضعیف کند و رسانه‌ها باید با تولید محتوای امیدبخش این جریان را خنثی کنند.

نوروزپور یادآور شد: نقش رسانه در امیدآفرینی و مواجهه با بحران‌ها و مشکلات جامعه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل و زمینه‌ساز تقویت امنیت روانی باشد.