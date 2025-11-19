  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۶

نوروزپور: رسانه مسیر امیدآفرینی در جامعه را هموار می‌کند

نوروزپور: رسانه مسیر امیدآفرینی در جامعه را هموار می‌کند

بجنورد- معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: رسانه با تقویت امنیت روانی جامعه می‌تواند نقش اثرگذاری در افزایش امید و مقابله با جریان‌سازی‌های مخرب دشمن ایفا کند.

محمدرضا نوروزپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر اندازه امنیت روانی در جامعه تقویت شود، امیدآفرینی نیز در میان مردم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ترسیم درست آینده و ایجاد چشم‌انداز روشن، وابسته به میزان امنیت روانی موجود در جامعه است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه مسائل اقتصادی مستقیماً در اختیار رسانه نیست، ادامه داد: با این حال رسانه می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن با پاشیدن بذر ناامیدی تلاش می‌کند امنیت روانی مردم را تضعیف کند و رسانه‌ها باید با تولید محتوای امیدبخش این جریان را خنثی کنند.

نوروزپور یادآور شد: نقش رسانه در امیدآفرینی و مواجهه با بحران‌ها و مشکلات جامعه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل و زمینه‌ساز تقویت امنیت روانی باشد.

کد مطلب 6660961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها