به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در رویداد ملی قهرمان و بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، اظهار داشت: کتاب و کتاب‌خوانی همواره با علم، رشد فرهنگی و تمدن‌سازی در ارتباط‌اند و قلم، تجربه‌های پیشینیان را به نسل امروز و آینده منتقل می‌کند.

وی با اشاره به هفته کتاب و کتابدار، افزود: هرجا میزان نشر، تألیف و تولید محتوا در سطح ممتاز قرار بگیرد، آثار و نتایج آن در پیشرفت فرهنگی و علمی یک جامعه به‌وضوح نمایان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به رونمایی از سه تقریظ مقام معظم رهبری در این رویداد، گفت: این نشست صرفاً یک برنامه نمایشی نیست، بلکه حرکتی تحسینی برای پاسداشت ارزش‌هایی است که در قالب کتاب روایت می‌شوند و در این مراسم زندگی سه بانوی قهرمان به تصویر کشیده می‌شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: مقام معظم رهبری تاکنون بیش از ۴۵ تقریظ بر کتاب‌های مختلف نوشته‌اند و این امر راهنمایی روشن برای توجه به آثاری است که حامل ارزش‌های اسلامی، انسانی، فرهنگی، معنوی و جهادی هستند. کتاب‌هایی که توسط رهبر انقلاب تقریظ می‌شوند نشان می‌دهند که معظم‌له هم نویسنده و هم راوی اثر را ارج می‌نهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایثارگرانه در استان، گفت: در لرستان نیز بانوان قهرمان بسیاری وجود دارند؛ از جمله همسر شهیدی که در روستایی دورافتاده پنج فرزند خود را باعزت و مسئولیت‌پذیری تربیت‌کرده و نمونه‌ای از یک بانوی قهرمان است که باید زندگی و مجاهدت او روایت شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، بیان داشت: همه ما مدیون شهدا و خانواده‌های آنها هستیم و برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای پاسداشت مقام شامخ شهیدان و تکریم خانواده‌های معزز آنها است. شهیدان سرمایه جان خود را بر کف دست گرفتند و با خدای خویش معامله کردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه کتاب سند رسمی و تاریخ‌ساز است، افزود: هرجا کتاب مورداحترام و توجه قرار گرفته، رشد، پیشرفت و تعالی فکری رقم خورده است. احترام به قلم در دین مبین اسلام موردتأکید قرار گرفته، چراکه کتاب آثار گذشتگان را به آینده می‌سپارد و تمدن‌ها بر پایه قلم و اندیشه شکل‌گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: صدای قلم علما، مجاهدان و رزمندگان و نیز صدای استقلال اقتصادی از برترین نداهای جامعه است و کتاب در میان تمام مؤلفه‌های فرهنگ، علم، امنیت و اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند.