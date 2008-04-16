  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۰۹

زمان آغاز دوره آموزشی مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان اعلام شد

دوره آموزشی تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان اول برای 80 نفر از پذیرفته شدگان آزمون کتبی و شفاهی اول اردیبهشت آغاز می شود.

مدیر داخلی مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : 80 نفر از پذیرفته شدگان آزمون کتبی و شفاهی این مرکز از ابتدای اردیبهشت دوره آموزشی خود را در مدرسه علمیه جده بزرگ آغاز می کنند.

حجت الاسلام باقری افزود: در این دوره آموزشی که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می شود طلاب با مباحثی مانند مبانی رشد، روان شناسی شخصیت و دیگر مباحث مرتبط با مشاوره آشنا خواهند شد. این دوره آموزشی تا تیر ماه ادامه داشته و برگزیدگان این دوره در دوره تخصصی شرکت می کنند.

وی افزود: این افراد موظفند پس از پایان دوره آموزشی، پایان نامه علمی ارائه داده و در صورت موفقیت برای حضور در دوره تخصصی در یکی از رشته های مشاوره خانواده، تحصیلی و جوان و نوجوان شرکت کنند.

