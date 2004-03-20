داود گنجه اي : خوشبين هستم

" داود گنجه اي " موسيقيدان ونوازنده كمانچه در گفت و گو با " مهر" ، ضمن ابراز اميدواري نسبت به اوضاع موسيقي در سال جديد گفت : ما درعرصه مديريت ، فعاليت و شناخت اصولي موسيقي هنري پس از انقلاب ، 25 سال تجربه به دست آورده ايم و مطمئنأ هرمدير مدبر وهوشمندي از اين تجربيات ارزشمند غافل نمي شود؛ بنا براين نسبت به آينده اين هنر نگراني ندارم .

كارشناس ارشد و مشاور مركز موسيقي در ادامه گفت : با توجه به افزايش بودجه موسيقي در سال 83 و به راه افتادن تشكيلات معظمي چون " بنياد رودكي"، اميد مي رود حركت هاي خوبي در زمينه موسيقي در اين سال صورت پذيرد، ضمن اينكه همه اين ها به نوع نگاه و برنامه هاي معاونت جديد امورهنري وزارت ارشاد بستگي دارد.

البته موسيقي در سال 83 را نبايد جداي از ديگرمسائل اجتماعي ، سياسي و اقتصادي ارزيابي كرد و با توجه به شروع به كار مجلس جديد و تجديد ساختار مديريتي و...اميد وارم در همه زمينه ها از جمله موسيقي كشور شاهد شكوفايي باشيم .گنجه اي در زمينه تغييرات رخ داده در حوزه مديريت موسيقي گفت : در مراسم توديع مهندس كاظمي، خيلي از مسائل بيان وهنرمندان خيلي خوب مسائل را مطرح كردند وآقاي دكتر ايماني خوشخو(معاون جديد) تا حدودي به خواسته هاودغدغه هاي هنرمندان - در حد همان جلسه - آشنا شدند؛ به انجام رساندن طرح هاي نيمه كاره ، توسعه طرح هاي تكريم ، بيمه و بازنشستگي ، جلوگيري از بوروكراسي و...از خواسته هاي اوليه هنرمندان است وما اميدواريم اين مسائل به خوبي در سال جديد پي گرفته شود.اين رديف دان وروايتگر موسيقي ايراني در موردعملكرد رييس مركز موسيقي و استعفاي او گفت : مرادخاني از مديران با هوش واز خدمتگزاران ارزشمند عرصه فرهنگ كشور است كه با شجاعت ، صبوري و متانت بيش از يك دهه موسيقي كشور را به خوبي هدايت كرده است و حركت او بويژه در پنج سال اخير با شتاب بسيار خوبي ادامه داشت .وي با اشاره به ماندگاري اقدامات ارزشمند ولزوم توجه به دردها و آلام هنرمندان گفت : همه ما بالاخره رفتني هستيم اما چه خوب بود كه از خود ياد و خاطره شيريني به جاي مي گذاشتيم تا جوانان هم از ما ياد مي گرفتند و اخلاق و معنويت را سرلوحه كار خود قرار مي دادند.به قول شاعر :