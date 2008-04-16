به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست تخصصی "اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و ادیان" که در دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی در ایران امروز در سالن همایشهای صدا و سیما آغاز به کار کرد، آیت ‌الله عباسعلی عمید زنجانی درباره اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام به ایراد سخن پرداخت.

وی در آغاز اظهار داشت: اخلاق پزشکی، به مفهوم عام آن‌که همه نوع ارتباط اخلاقی و رفتاری با بیمار توسط اشخاص مرتبط با او را شامل می‌گردد، طیف وسیعی از آموزه‌های اسلامی را در بر می‌گیرد که بخشی از آن در این طرح تحت عناوین مختلفی یاد می شود.

آیت الله عمید زنجانی سپس به این عناوین اشاره کرد و گفت : اخلاق پزشکی در قالب رفتار پزشکان، پرستاران، داروسازان و اطرافیان نسبت به شخصیت بیمار به‌عنوان انسان در حال آزمایش برای ارتقا با نگاه به مفهوم و فلسفه‌ بیماری نه به‌عنوان یک آفت و پلیدی که به‌عنوان «بلا» که عرصه‌ امتحان الهی را تداعی می‌کند.

وی افزود: اخلاق پزشکی در رابطه با ادوار مختلف بیماری از آغاز شروع درد، معالجه، نقاهت یا دوره‌ اختصار هر کدام به نوبه‌ خود رفتار خاصی را از پزشکان و دیگر اشخاص مرتبط با بیمار می‌طلبد که در هر مورد رفتار ویژه‌ای توصیه می‌شود. در ادوار سنی بیمار ویژگی‌هایی وجود دارد که پزشکان و سایر اشخاص مرتبط با بیمار باید رفتار متناسب با موقعیت او را داشته باشند و از انعطاف خلقی خاص و متناسبی برخوردار باشند.

استاد دانشگاه تهران در سخنانش که به بررسی اخلاق پزشکی در اسلام پرداخت، با توجه به این مراحل سه‌گانه، در رابطه با تمام اشخاص مرتبط با بیمار آنها را بررسی کرد و گفت : در خصوص هر کدام توصیه‌ها و آموزه‌های خاصی در متون اسلامی وارد شده است که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت و تأمل برانگیز است. هر چند برخی از این موارد به‌طور صریح در مجموعه متون اسلامی مربوط به اخلاق پزشکی دیده نمی‌شود، اما از بخش‌های به‌دست آمده می‌توان دیدگاه اسلام را در خصوص موارد ناگفته نیز به‌دست آورد.