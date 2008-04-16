به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در راستای یکی از برنامه های شورای عالی ایرانیان و کارگروه علمی آموزشی آن برگزار می شود و بر اساس برنامه های این شورا در حدود یک هزار نفر از متخصصین و دانشمندان اقتصادی، هنری، فرهنگی و علمی ایرانی مقیم خارج از کشور در این همایش حضور می یابند.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این راستا از دانشگاههای سراسر کشور خواسته است لیستی از متخصصین مرتبط با دانشگاه را برای شناسایی و دعوت به این همایش به وزارت علوم ارائه دهند.

دبیرخانه این همایش نیز در وزارت علوم تشکیل شده است و هماهنگیهای لازم را برای برگزاری نخستین همایش متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور انجام می دهد.