تمرينات تيم اميد ايران از روز يكشنبه آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" ، تيم اميد كشورمان درحالي خود را براي ديداربا تيم اميد چين آماده مي كند كه در دوديدارقبلي خود مقابل مالزي و كره جنوبي صاحب يك پيروزي و يك شكست شده است.

براساس اعلام مربيان تيم اميد، بازيكنان اين تيم بايد از روزيكشنبه خود را در محل اردوي تيم هاي ملي معرفي كنند تا اردوي شبانه روزي اين تيم آغاز شود. ملي پوشان اميد ايران به مدت سه روز دراردوي شبانه روزي خواهند بود و پس از آن روز پنجم فروردين ماه راهي چين خواهند شد تا خود را براي ديدار رفت با تيم اميد اين كشور آماده كنند.

تيم اميد كشورمان براي ديدار هشتم فروردين ماه خود با چين، مهرزاد معدنچي را به علت دو اخطاره بودن در اختيار ندارد و چند بازيكن اين تيم نيز با مصدوميت روبرو هستند.