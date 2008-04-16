اولین سند استاندارد سازی پژوهش حوزه علمیه قم تدوین می شود

مدیر کل مطالعات پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته پیش نویس سند "تعریف پژوهش" در این مرکز تهیه شد و هم اکنون مطالعات بر 12 "مصداق پژوهش" در حال تدوین است. در این مصادیق تعریف هر کدام از مصادیق پژوهشی مشخص شده است.

حجت الاسلام محمد ساجدی افزود: این دو سند به عنوان جزیی از برنامه تدوین "استاندارد سازی نظام پژوهش" در حوزه های علمیه بوده و در نظر است در نیمه اول سال جاری، به صورت آزمایشی جهت بررسی کارشناسان و علاقمندان به موضوع پژوهش منتشر شود.