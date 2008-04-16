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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

خبر اختصاصی/

اولین سند استاندارد سازی پژوهش حوزه علمیه قم تدوین می شود

اولین سند استاندارد سازی پژوهش حوزه علمیه قم تدوین می شود

اولین سند استاندارد سازی پژوهش توسط معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم تدوین و تا پایان سال جاری منتشر خواهد شد.

مدیر کل مطالعات پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته پیش نویس سند "تعریف پژوهش" در این مرکز تهیه شد و هم اکنون مطالعات بر 12 "مصداق پژوهش" در حال تدوین است. در این مصادیق تعریف هر کدام از مصادیق پژوهشی مشخص شده است.

حجت الاسلام محمد ساجدی افزود: این دو سند به عنوان جزیی از برنامه تدوین "استاندارد سازی نظام پژوهش" در حوزه های علمیه بوده و در نظر است در نیمه اول سال جاری، به  صورت آزمایشی جهت بررسی کارشناسان و علاقمندان به موضوع پژوهش منتشر شود.

کد مطلب 666255

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