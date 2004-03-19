تيم ملي فوتبال ايران بدون شش بازيكن اصلي خود به لائوس مي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي فوتبال بزرگسالان كشورمان ازروز چهارم فروردين ماه سال آينده تمريناتش را با حضور 26 بازيكن دعوت شده در كمپ تيم هاي ملي آغاز خواهد كرد. ملي پوشان ايران به مدت چهار روزتمريناتشان را زير نظر برانكو ايوانكوويچ پيگيري خواهند كرد و پس ازآن با 22 بازيكن راهي لائوس خواهند شد.

تيم بزرگسالان براي ديداربا لائوس شش بازيكن اصلي خود را به علت همراهي تيم اميد درديدارمقابل چين دراختيارنخواهند داشت. محرم نويد كيا ، محمد نصرتي ، حسين كعبي ، علي بداوي ، جلال كاملي مفرد و آرش برهاني شش بازيكني هستند كه به علت حضور درتمرينات تيم اميد نمي توانند تيم ملي بزرگسالان را همراهي كنند. طبق هماهنگي هاي بعمل آمده قراراست اين شش بازيكن پس از برگزاري ديداراين تيم مقابل چين درروزهشتم فروردين مستقيما ازاين كشور راهي لائوس شوند تا بتوانند تيم بزرگسالان را درديداربا لائوس همراهي كنند.

كاروان تيم ملي بزرگسالان كشورمان روزنهم فروردين ماه سال آينده تهران را به مقصد لائوس ترك خواهد كرد. ديداراين دو تيم روز 12 فروردين سال آينده برگزار خواهد شد.