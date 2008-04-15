وام یک میلیارد دلاری ایران به اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نوزاد هادی عصر امروز در نشست خبری مشترک با استاندار آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح مرز رسمی تمرچین پیرانشهر اظهار داشت: این اعتبار برای احداث طرح جاده مواصلاتی "حاج عمران دیانا" در خاک کردستان عراق هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران هرگز حمایت خود را از مردم اقلیم کردستان عراق دریغ نکرده است، افزود: در همین چارچوب طرح دیگری به نام انتقال برق خطوط از شهرستان مهاباد( استان آذربایجان غربی ) به سوران ( اقلیم کردستان عراق) با مشخصات فنی ‪ ۱۰۰‬مگاوات برق به مناطق شمالی عراق در دستور کار قرار دارد.

هادی با تقدیر از تلاشهای دولت ایران در راستای حمایت و کمک رسانی به مردم عراق افتتاح مرز رسمی تمرچین پیرانشهر را زمینه برای گسترش روابط همه جامعه بین دو طرف عنوان کرد.

وی اظهار داشت: بعد از مدتها مرزهای حاج عمران و تمرچین به همت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد و ما از این جهت خوشحالیم.

هادی همچنین خاطرنشان کرد: روابط ایران و اقلیم کردستان عراق به سوی استحکام بیشتر پیش می رود و ما تلاش می کنیم در سایه رسمیت یافتن مرزها روابط اقتصادی دو کشور را گسترش دهیم.

وی ادامه داد: خدمات ایران را همواره ارج خواهیم نهاد و برای گسترش راهها به سوی ترکیه و ایران تلاش می کنیم.

هادی یادآورشد: ما در گذشته ظلم دیکتاتوری صدام و تجاوز به ایران و کویت و لغو مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران را در حالی شاهد بودیم که ایران برای حمایت از کردستان عراق و مردم مظلوم این کشور هرگز دروازه های خود را به روی مردم ما نبست و به ما یاری رساند.

گمرک رسمی تمرچین در ‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب غربی پیرانشهر و در ارتفاعات مقابل " حاج عمران " شمال عراق واقع شده که قبلا به صورت بازارچه مشترک مرزی مورد استفاده پیله وران و بازرگانان ایرانی بود.

در زمان حاضر گمرک تمرچین از فعالترین گمرکات زمینی کشور بوده و سالانه افزون بر ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار کالا از این مرز مبادله می‌شود.

با رسمی شدن این گمرک از این پس تردد مسافر، صدور کالا و ترانزیت نیز از این گمرک انجام خواهد گرفت.