ارديبهشت ماه ؛ خانه تكاني بزرگ در استقلال پرحاشيه

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه فروردين ماه سال 82 شاهد شكل گيري جريانات تخريبي درپرسپوليس بوديم دردومين ماه اين سال نوبت به استقلال رسيد تا به سوژه اول مطبوعات ورزشي ايران تبديل شود. اين تيم كه فصل ناموفقي را با رولند كخ آلماني پشت سر گذاشته بود با شكست مقابل تيم فوتبال برق شيراز درورزشگاه حافظيه شيراز كه چهارمين شكست متوالي اين تيم محسوب مي شد، ناچار شد تصميم جديدي در مورد كادر فني خود اتخاذ كند.

بالاخره پس ازچند ماه بحران و ايجاد مسائل حاشيه ايي دراين تيم پرطرفدار، علي فتح الله زاده مديرعامل وقت استقلال روز 14 ارديبهشت ماه خبر اخراج رولند كخ آلماني را اعلام كرد. كخ درحالي از سرمربيگري استقلال اخراج شد كه اين تيم درجدول رده بندي ليگ به هيچ وجه موقعيت خوبي نداشت و در رده هاي مياني قرارداشت.

** با وجود حرف و حديث هاي فراواني كه درمورد جانشيني رولند كخ مطرح شد اما درپايان باشگاه استقلال جواد زرينچه را به عنوان سرمربي موقت اين تيم تا پايان فصل معرفي كرد. اين درحالي بود كه تصور مي شد منصور پورحيدري اين عنوان را بپذيرد اما او ترجيح داد كماكان به عنوان مديرفني دراين تيم فعاليت كند.

** منصورپورحيدري مديرفني تيم فوتبال استقلال به فاصله چند روزازبركناري رولند كخ اعلام كرد مهدي پاشازاده ، عليرضا منصوريان و داود رستمي ديگرحق شركت در تمرينات اين تيم را ندارند. درمورد اين سه بازيكن گفته مي شد آنها ازعوامل حاشيه ساز براي اين تيم بوده اند.

** علي فتح الله زاده مديرعامل سالهاي گذشته استقلال درجلسه هيات مديره اين باشگاه رسما استعفايش را تقديم اعضاء كرد تا دكتر محمد حسين قريب پس ازبررسي هاي لازم به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه معرفي شود.

** هر چند بحران ارديبهشت ماه دراستقلال به اوج خود رسيده بود اما درتيم رقيب هم شاهد هرج و مرج ها و اختلافاتي بوديم كه به درگيري هاي لفظي بازيكنان و كادر مديريتي اين باشگاه در روزنامه كشيده شد. دراين برهه بازيكنان پرسپوليس انسجام تيمي لازم را از دست داده بودند و هربار بنا بردلايلي مديريت اكبر غمخوار را زير سوال مي بردند.