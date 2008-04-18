لبنان صحنه تقابل سه جریان/ تلاش برای انزوای مقاومت و یک طیف مهم سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن، کارشناسان مسائل خاورمیانه به نقش گروههای موافق و مخالف در بحران و مواضع آنها ، اهداف غرب به ویژه آمریکا در لبنان و تاثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه خلاء سیاسی در این کشور پرداختند.

5- نقش گروههای مخالف و موافق و مواضع آنها در بحران لبنان

"عادل عون" رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد : گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس خواهان حل مسئله لبنان به صورت توافقی و تشکیل دولت وحدت ملی هستند.

به گفته وی، این گروههای وابسته به 14 مارس همچنان بر انحصارطلبی اصرار داشته و مخالف مشارکت همه گروهها در تصمیم گیری های مهم هستند و درصدد حوزه بندی انتخابات با هدف محروم کردن بخش وسیعی از جامعه لبنان هستند.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران افزود: جریان 14 مارس درصدد بین المللی کردن بحران انتخاب رئیس جمهوری لبنان است در حالی که گروههای هشت مارس تلاش می کنند تا در چارچوب یک وفاق ملی، رئیس جمهوری مورد توافق و اجماع همه گروههای سیاسی لبنان است انتخاب شود .

وی خاطرنشان کرد: 14 مارس مایل نیست دیگران را در تصمیمات سیاسی مهم کشور مشارکت دهد؛ حتی کار به جایی رسیده است که فواد سنیوره نخست وزیر لبنان کلیه اختیارات یک رئیس جمهور را به سود خود مصادره کرده است. از سوی دیگر آمریکا هم تلاش می کند وضعیت فعلی لبنان همین گونه باقی بماند، زیرا اگر حکومت فواد سنیوره کناره گیری کند؛ نقش مداخله جویانه آمریکا در مسائل سیاسی لبنان کم رنگ می شود و مقوله معروف کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره اینکه لبنان دروازه خاورمیانه جدید است رنگ می بازد.

"محمد علی مهتدی" نیز درباره نقش گروههای سیاسی لبنان در بحران این کشور گفت : مهمترین محوری که جناح حاکم آن را دنبال می کند این است که سوریه را به عنوان دشمن مطرح کند. جریان حاکم در لبنان معتقد است سوریه استقلال و حاکمیت لبنان را زیر پا گذاشته است، ولی این تنها یک شعار است. سوری ها اشتباهاتی در زمان حضورشان در لبنان مرتکب شدند و به این مسئله نیز اعتراف کردند، اما نمی شود به این مسائل استناد کرد به فرض اینکه ادعای 14 مارس نیز صحیح باشد، اما می بینیم این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که لبنان را تحت نفوذ خود دارند.



این کارشناس با اشاره به اینکه درباره لبنان مسئله معادله جمع صفر مطرح است یعنی اینکه هر چه از نفوذ ایران و سوریه در لبنان کاسته شود به نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی همچون عربستان اضافه می شود و بالعکس، گفت: از سال 1943 تاکنون امکان نداشته است لبنان از نفوذ قدرتهای منطقه ای دور بوده باشد.





وی خاطرنشان کرد: همیشه قدرتهای منطقه ای و بین المللی باید با هم تفاهم داشته باشند تا لبنان به آرامش برسد. به عنوان مثال در دهه های 1950 و 1960 میلادی، تفاهم میان جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه سبب شد که لبنان ثبات و آرامش داشته باشد. اما زمانی که آمریکا جایگزین فرانسه می شود، سوریه و آمریکا هستند که تفاهم آنها در لبنان سبب حفظ آرامش می شود. به عنوان مثال توافقنامه طایف نتیجه تفاهم آمریکا و سوریه است و عملا آمریکا می پذیرد که سوریه در لبنان نفوذ داشته باشد، اما در دوره جرج بوش پسر که آمریکا مستقیما به منطقه لشکرکشی می کند واشنگتن تصمیم می گیرد سوریه را از قدرت منطقه ای خارج کند و نقش این کشور در لبنان را از بین ببرد و اگر هم می خواهد نقشی به سوی کشورهای عربی در لبنان داده شود؛ این نقش برای عربستان سعودی باشد. بنابراین می بینیم نقش جریانهای داخلی با جریانهای خارجی مرتبط است.



هانی زاده نیز در بخش دیگر سخنان خود در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که مواضع مخالفان و موافقان دولت سنیوره بر چه متمرکز است، گفت : صحنه سیاسی لبنان اکنون متاثر از سه مقوله است: 1- گروههایی که تلاش می کنند لبنان را دروازه خاورمیانه قرار دهند و طرح خاورمیانه جدید را اجرا کنند و این کشور را به عنوان کمربند امنیتی رژیم صهیونیستی در آینده تغییر دهند،بنابراین جریان 14 مارس شکل گرفت و این شکل گیری بهانه ای بود که پس از ترور رفیق حریری صورت گرفت.





وی خاطرنشان کرد: رفیق حریری یک چهره ملی و مورد قبول تمام گروههای لبنانی بود و به نظر می رسد هیچ طرفی جز رژیم صهیونیستی و آمریکا از ترور حریری نفعی نبردند و این نظر تقویت می شود که ترور نخست وزیر اسبق لبنان با همکاری موساد(سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل) صورت گرفته و جریانهای داخلی لبنان نمی توانند در این ترور سهیم باشند. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، ترور حریری بهانه ای شد که آمریکا قطعنامه 1509 شورای امنیت سازمان ملل متحد را تصویب و سوری ها را از لبنان خارج کند.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد: ماموریتهای مهم جریان 14 مارس، پایان دادن به نقش مقاومت اسلامی لبنان است کاری که رژیم صهیونیستی از انجام آن حتی با جنگ خانمان سوز 33 روزه نتوانست به آن دست پیدا کند.

عادل عون افزود : اما گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروهها و بدون منزوی کردن یک جریان یا گروه، دستیابی به یک سوم تضمینی در اتخاذ تصمیمات مهم، تدوین قانون جدید انتخابات که مورد رضایت همه گروهها باشد، هستند و بر ضرورت حفظ مقاومت اسلامی در برابر تهدیدها و تجاوزات احتمالی رژیم اسرائیل تاکید دارند و دلیل آن انجام رزمایشهای پنج روزه اسرائیل که نشان می دهد این رژیم قصد تهاجم گسترده در آینده دارد که مکان و زمان آن را خود اسرائیل تعیین می کند.

هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره گفت : پس از تصویب قطعنامه 1559 شورای امنیت که در آن بر ضرورت خروج نیروهای سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب الله تاکید شده ،این جریانها میدان را برای مصادره کامل قدرت در لبنان مناسب دیدند، بنابراین بعد از خروج امیل لحود رئیس جمهوری سابق لبنان از کاخ "بعبدا"، فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که از سوی گروه 14 مارس حمایت می شود، تلاش کرد تا قدرت را کاملا در اختیار خود بگیرد و از مشارکت گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس جلوگیری کند.

وی به طرح اتحادیه عرب درباره لبنان اشاره کرد و گفت : تلاشهای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای نزدیک کردن دیدگاه 14 مارس و 8 مارس به دلیل کارشکنی طیف وابسته به سعد الحریری و ولید جنبلاط و سمیرجعجع با شکست روبرو شد.

6- اهداف غرب و متحدانش در لبنان



هانی زاده اظهار داشت : هدف آمریکا این است که محور تهران- دمشق و بیروت قطع شود و یک محور جدید با حمایت آمریکا، کارگردانی رژیم صهیونیستی و حضور برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه مصر، عربستان سعودی و اردن تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: ترورهای زیادی صورت گرفت، اما آمریکا ترور حریری را برای اجرای سیاستهای خود در منطقه بهانه قرار داد.



هانی زاده تصریح کرد: آنچه که اکنون در لبنان جریان دارد تحت تاثیر حرکت آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی منطقه است که به لبنان نگرش طایفه ای دارند.



به گفته وی، هدف برخی کشورهای عربی منطقه این است که مقاومت لبنان را تضعیف کنند و شیعیان این کشور را به حاشیه برانند تا قدرت در اختیار مارونی ها و سنی ها باقی بماند،بنابراین تشکیل جریان 14 مارس به عنوان پیش درآمدی برای حذف مقاومت و نفوذ هر چه بیشتر آمریکا در لبنان به شمار می رود. در چنین شرایطی است که ما برای اولین بار مشاهده می کنیم برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در طول چهار ماه، شش بار به لبنان سفر می کند.



هانی زاده در ادامه گفت : سیاست فرانسوی ها درباره لبنان نیز این است که قدرت در دست مارونی ها خلاصه شود. از سوی دیگر آمریکا نیز تلاش می کند قدرت در دست فواد سنیوره باقی مانده و وی اجرا کننده سیاستهای آمریکا باشد و در این زمینه برای آمریکایی ها طایفه و مذهب همچون فرانسه مهم نیست.



وی خاطرنشان کرد: از یک سو تعارض میان آمریکا و فرانسه قرار دارد. عربستان نیز تلاش می کند سوریه و ایران را از تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی لبنان خارج کند. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی نیز تلاش می کند عرصه سیاسی لبنان را در اختیار داشته باشد تا از طریق عوامل خود بتواند مقاومت این کشور را به طور فیزیکی و سیاسی حذف کند. بنابراین اکنون صحنه سیاسی لبنان یک صحنه تقابل بین المللی، منطقه ای و داخلی است.



عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در ایران گفت : آمریکا تمایلی به حل بحران سیاسی لبنان ندارد و بر 14 مارس و کشورهای عربی در این زمینه فشار وارد می کند.

وی افزود : آمریکا حتی با طرح ابتکاری اتحادیه عرب برای حل بحران مخالفت کرد؛آمریکایی ها در گذشته نیز طرح فرانسه برای حل بحران لبنان را رد کردند و مانع از دستیابی به توافق دراین باره شدند.



رئیس دفتر جنبش امل لبنان همچنین به تلاش همه جانبه آمریکا برای به شکست کشاندن اجلاس اخیر سران عرب در شهر دمشق پایتخت سوریه و ناکامی واشنگتن در دستیابی به این هدف اشاره کرد.

7-تاثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه بحران لبنان



مهتدی نیز درباره تاثیرات تداوم بحران لبنان بر کشورهای منطقه گفت: کانونهای بحران در خاورمیانه با هم مرتبط هستند و تمام این بحرانها نتیجه سیاست آمریکا در خاورمیانه است و آن تامین امنیت اسرائیل است و واشنگتن در این زمینه توجهی به امنیت ملتهای دیگر خاورمیانه ندارد.



وی با اشاره به اینکه ایران، سوریه و حزب الله در برابر سیاستهای آمریکا درمنطقه مخالفت می کنند، افزود: تمام بحرانهای منطقه به هم مرتبط هستند و نمی شود بحرانی را بدون توجه به بحران دیگر حل و فصل کرد.



مهتدی گفت : لبنانی ها تلاش بسیاری کردند که بحران سیاسی کشورشان را منطقه ای نکنند، اما آمریکا مانع از این مسئله شد. از آنجایی که عربستان و اردن در یک سمت و سوریه، ایران، فلسطین و مقاومت لبنان در سمت دیگر قرار دارند؛ نمی شود بحران لبنان را بی توجه به بحرانهای دیگر منطقه حل و فصل کرد و در واقع بحران فلسطین، عراق، لبنان و پرونده هسته ای ایران به هم مرتبط و بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند.



هانی زاده نیز در این زمینه معتقد است : اگر گروههای سیاسی لبنان اختلافات خود را کنار نگذارند و زمینه نفوذ عوامل خارجی را در این کشور فراهم کنند؛ لبنان دچار خلاء امنیتی و سیاسی خواهد شد و این مسئله طبعا بر کشورهای منطقه تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال اگر شیعیان لبنان به حاشیه رانده شوند طبیعتا این مسئله با مخالفت ایران روبرو خواهد شد،بنابراین اگر بحران لبنان حل شود؛ امنیت منطقه فراهم خواهد شد.

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان، نیز تاکید کرد : ادامه بحران لبنان، پیامدهای سیاسی و اقتصادی منفی برای این کشور به دنبال دارد، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها از این مسئله سود می برند.

8-راه پایان خلاء سیاسی



عادل عون نماینده جنبش امل لبنان، تکروی و انحصار طلبی جریان حاکم بر لبنان و "دولت نامشروع و غیرقانونی" این کشور به ریاست فواد سنیوره در کنار مانع تراشی آمریکا را از دلایل ادامه بحران لبنان دانست و گفت : جریان 14 مارس باید بداند که مدیریت و اداره لبنان تنها از طریق مشارکت همه گروهها و کنار نزدن یک گروه و به رسمیت شناختن طرف دیگر امکانپذیر است.

عادل عون گفت: رهبران گروههای مخالف در لبنان تاکید کرده اند که راه حل بحران سیاسی این کشور در انتخاب رئیس جمهوری توافقی، تشکیل دولت وحدت ملی براساس ساختار "10+10+10 " در تقسیم کرسی ها یعنی اعطای یک سوم تضمینی به مخالفان و تدوین قانون انتخاباتی است که رضایت همگان را به همراه داشته باشد.





به گفته عادل عون، آمریکا این سخن را از آن جهت بیان می کند، زیرا می داند که اگر دولت فواد سنیوره برود، مداخله سیاسی و حضور سیاسی آمریکا در لبنان نیز با رفتن وی خواهد رفت.

هانی زاده نیز خاطر نشان کرد : با وجود حسن نیت گروههای موسوم به 8 مارس برای صرف نظر کردن از بخشی از مطالبات سیاسی خود، جریان 14 مارس تحت فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی منطقه، تلاش می کند تا خلاء سیاسی موجود در لبنان را همچنان حفظ کند.

هانی زاده در پایان، گفتگو و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس یک سوم تضمینی را تنها راه حل بحران لبنان دانست و گفت : گروههای لبنانی حتی باید استراتژی آینده مثلا اینکه رئیس جمهور آتی درباره مقاومت و قطعنامه های آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، از پیش تعیین کنند و این رئیس جمهور بر اساس استراتژی معینی حرکت کند تا لبنان از وضعیت فعلی خارج شود و به عنوان یک کشور قدرتمند عربی به صحنه عربی بازگردد.

وی افزود : تنها راه برای حل بحران لبنان این است که همه گروههای سیاسی لبنان بدون توجه به فشارها و دخالتهای فرامنطقه ای، در کنار یک میز بنشینند و مشکلات کشورشان را از راه گفتگو و به شکل مسالمت آمیز حل کنند.

مهتدی نیز، مشارکت همه گروههای سیاسی در تصمیم گیری های مهم کشور و به حاشیه نرفتن یکی از این گروهها را مهمترین راه برای خروج لبنان از بن بست موجود دانست.

9- دورنمای بحران لبنان

هانی زاده درباره دورنمای سیاسی لبنان گفت: دورنمای سیاسی لبنان در دست خود احزاب سیاسی این کشور است. لبنانی ها باید کشورشان را به عنوان پایگاه دموکراسی عربی به وضعیت صحیح و سالم خود بازگردانند و این امر مستلزم این است که موافقان و مخالفان سنیوره باید شخصی را که درباره آن وفاق ملی دارند به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند و این شخص باید پدر معنوی و سیاسی تمام گروهها و نه گروه خاصی باشد.



به گفته هانی زاده، میشل سلیمان بهترین شخص است، اما به نظر می رسد وی از وضعیت کنونی لبنان خسته شده است و از صحنه سیاسی لبنان دور خواهد شد. همین مسئله یک خطر مهمی برای امنیت داخلی و سیاسی لبنان به شمار می رود و در صورت کناره گیری سلیمان، انتخاب جایگزینی برای وی در شرایط کنونی دشوار خواهد بود.



وی تصریح کرد: نبیه بری اکنون به عنوان همزه وصل میان تمام گروههای لبنانی عمل می کند و وی سعی دارد بحران لبنان را حل کند.



هانی زاده در پایان، گفتگو و تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس یک سوم تضمینی را تنها راه حل بحران لبنان دانست و گفت : گروههای لبنانی حتی باید استراتژی آینده مثلا اینکه رئیس جمهور آتی درباره مقاومت و قطعنامه های آینده چه تصمیمی خواهد گرفت را از پیش تعیین کنند و این رئیس جمهور بر اساس استراتژی معینی حرکت کند تا لبنان از وضعیت فعلی خارج شود و به عنوان یک کشور قدرتمند عربی به صحنه عربی بازگردد.



عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران تصریح کرد : برای ما روشن شده است که تنها راه خروج لبنان از بن بست موجود، دست برداشتن جریان 14 مارس از تکروی و انحصارطلبی و بازگشت بدون قید و شرط به پای میزگفتگوها برای حل مشکلات و بحران از راه تفاهم داخلی به دوراز دخالتهای خارجی است.



وی به شکست طرح آمریکا و هم پیمانانش درعراق، لبنان و فلسطین و پیروزی های مقاومت اسلامی در لبنان از جمله درسال 2000 و 2006 میلادی اشاره کرد و گفت : مقاومت با سلاح کم، اما با اراده،عقیده اسلامی و اتکا و ایمان به خداوند متعال و شعار پیروزی و شهادت بر ارتش رژیم صهیونیستی فائق آمد و اسطوره شکست ناپذیری این رژیم را در هم شکست.



عادل عون خاطرنشان کرد: مبارزان برای کسب پست و منصب و قدرت نمی جنگند، بلکه برای آزاد سازی سرزمین خویش از چنگال اشغالگران و بازگرداندن کرامت و عزت به مردم خویش مبارزه می کنند.



وی به هراس رژیم اسرائیل از مقاومت به ویژه بعد از شکست این رژیم در سال 2006 میلادی اشاره کرد و گفت که بعد از این جنگ، توازن قوا و توازن وحشت ایجاد شده است.



تقدیر از نقش ایران

عادل عون رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران همچنین به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حمایت این کشور از همه آزادگان و مبارزان جهان اشاره کرد و گفت : آمریکا و رژیم صهیونیستی از جایگاه و موقعیت برجسته ایران دچار رعب و هراس است.