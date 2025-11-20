آغاز اجرای رزمایش ۴۷ هزار خدمت با مشارکت ۵۵۰ گروه جهادی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عموعبداللهی بعدازظهر با اشاره به همزمانی برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با چهلوهفتمین سالگرد تأسیس بسیج سازندگی اظهار کرد: این رزمایش از ۲۹ آبانماه آغاز و تا ۹ آذر ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۵۰ گروه جهادی و پایگاه بسیج در اجرای ۴۷ هزار خدمت در سطح استان قم مشارکت میکنند.
مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی استان قم با بیان اینکه محورهای متنوعی برای ارائه خدمات در این رزمایش تعریف شده افزود: برای تحقق این حجم گسترده از خدمات، حدود ۴۰ قالب فعالیت و پویش طراحی شده که از جمله آنها میتوان به پویش سقف مهربانی با تأمین ۳۰ هزار متر ایزوگام برای خانوادههای نیازمند، پویش نذر خون و برنامه همرنگ یار در قالب غبارروبی و رنگآمیزی مزار شهدا اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح ابعاد مختلف رزمایش گفت: اجرای اردوهای هجرتمحور در بیش از ۱۵ استان، تهیه و توزیع بستههای کمک مؤمنانه، حضور جهادگران در خانه سالمندان، برپایی روضههای خانگی، اجرای طرح مادران مهربان، برنامه ازدواج آسان و توزیع سیسمونی از جمله اقدامات پیشبینیشده است.
وی گفت: گروههای جهادی در بخشهای عمرانی و جادهسازی، عرصه اقتصاد مقاومتی، آموزش بهداشت، خدمات درمانی و ارائه داروی رایگان نیز فعالیت گستردهای خواهند داشت.
عموعبداللهی در ادامه به رزمایش بسیج اصناف اشاره کرد و بیان داشت: این رزمایش در ۶۰ صنف خدماتی جریان دارد و خدمات متنوعی از تعمیر لوازم منزل تا مشاورههای حقوقی و کشاورزی را برای اقشار کمبرخوردار ارائه میدهد.
وی ادامه داد: گروههای فرهنگی و هنری نیز با اجرای تئاتر، سرود، برنامههای جهاد تبیین و فعالیتهای آموزشی در مدارس و مساجد، بخش مهمی از این رزمایش را بر عهده دارند.
مدیر حرکتهای جهادی بسیج سازندگی قم با اشاره به مشارکت گسترده اقشار مختلف مردمی توضیح داد: ۱۹ قشر از پیر و جوان تا نوجوانان و کودکان در قالب دو قرارگاه جهادی پهنهای شهدای جهادگر و حضرت معصومه (س) در این رزمایش حضور دارند. وی اضافه کرد: یکی از برنامههای شاخص، تجمع جهادگران در طریقالمهدی (عج) است که تعداد گروههای حاضر در آن تا چهارم آذر به ۱۰۰ گروه خواهد رسید.
وی گفت: این اجتماع بزرگ در روز چهارم آذرماه در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود و حدود هزار نفر از جهادگران در آن حضور خواهند داشت.
عموعبداللهی خاطرنشان کرد: این گردهمایی با تجدید عهد با امام زمان (عج) همراه است و جهادگران پس از این مراسم، بهصورت دستهجمعی به سوی مسجد مقدس جمکران پیادهروی خواهند کرد.
