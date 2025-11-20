  1. استانها
آغاز اجرای رزمایش ۴۷ هزار خدمت با مشارکت ۵۵۰ گروه جهادی در قم

قم- مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی استان قم از آغاز اجرای رزمایش ۴۷ هزار خدمت با مشارکت ۵۵۰ گروه جهادی در قم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عموعبداللهی بعدازظهر با اشاره به هم‌زمانی برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با چهل‌وهفتمین سالگرد تأسیس بسیج سازندگی اظهار کرد: این رزمایش از ۲۹ آبان‌ماه آغاز و تا ۹ آذر ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۵۰ گروه جهادی و پایگاه بسیج در اجرای ۴۷ هزار خدمت در سطح استان قم مشارکت می‌کنند.

مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی استان قم با بیان اینکه محورهای متنوعی برای ارائه خدمات در این رزمایش تعریف شده افزود: برای تحقق این حجم گسترده از خدمات، حدود ۴۰ قالب فعالیت و پویش طراحی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به پویش سقف مهربانی با تأمین ۳۰ هزار متر ایزوگام برای خانواده‌های نیازمند، پویش نذر خون و برنامه همرنگ یار در قالب غبارروبی و رنگ‌آمیزی مزار شهدا اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح ابعاد مختلف رزمایش گفت: اجرای اردوهای هجرت‌محور در بیش از ۱۵ استان، تهیه و توزیع بسته‌های کمک مؤمنانه، حضور جهادگران در خانه سالمندان، برپایی روضه‌های خانگی، اجرای طرح مادران مهربان، برنامه ازدواج آسان و توزیع سیسمونی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

وی گفت: گروه‌های جهادی در بخش‌های عمرانی و جاده‌سازی، عرصه اقتصاد مقاومتی، آموزش بهداشت، خدمات درمانی و ارائه داروی رایگان نیز فعالیت گسترده‌ای خواهند داشت.

عموعبداللهی در ادامه به رزمایش بسیج اصناف اشاره کرد و بیان داشت: این رزمایش در ۶۰ صنف خدماتی جریان دارد و خدمات متنوعی از تعمیر لوازم منزل تا مشاوره‌های حقوقی و کشاورزی را برای اقشار کم‌برخوردار ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: گروه‌های فرهنگی و هنری نیز با اجرای تئاتر، سرود، برنامه‌های جهاد تبیین و فعالیت‌های آموزشی در مدارس و مساجد، بخش مهمی از این رزمایش را بر عهده دارند.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی قم با اشاره به مشارکت گسترده اقشار مختلف مردمی توضیح داد: ۱۹ قشر از پیر و جوان تا نوجوانان و کودکان در قالب دو قرارگاه جهادی پهنه‌ای شهدای جهادگر و حضرت معصومه (س) در این رزمایش حضور دارند. وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های شاخص، تجمع جهادگران در طریق‌المهدی (عج) است که تعداد گروه‌های حاضر در آن تا چهارم آذر به ۱۰۰ گروه خواهد رسید.

وی گفت: این اجتماع بزرگ در روز چهارم آذرماه در عمود ۱۲ بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود و حدود هزار نفر از جهادگران در آن حضور خواهند داشت.

عموعبداللهی خاطرنشان کرد: این گردهمایی با تجدید عهد با امام زمان (عج) همراه است و جهادگران پس از این مراسم، به‌صورت دسته‌جمعی به سوی مسجد مقدس جمکران پیاده‌روی خواهند کرد.

