شوراي امنيت خواستار پايان درگيريهاي در كوزوو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شوراي امنيت سازمان ملل از گروههاي درگير صرب و آلبانيايي خواست به درگيري هاي خود پايان دهند .

اعضاي شوراي امنيت در نشست اضطراري شب گذشته خود با اعلام اين مطلب خاطر نشان كردند : سازمان ملل بايد براي حل مناقشات كوزوو بعنوان يك سازمان بين المللي بيش از پيش تلاش نمايد .

" كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل با تاكيد بر لزوم پايان درگيريها خواستار همكاري كشورها در اين زمينه شد . بر اساس گزارشهاي رسيده ناتو در نظر دارد حدود 1000 نيروي خود را راهي اين منطقه نمايد .

گفتني است بر اساس اعلام سازمان ملل در ناآرامي هاي اخير كوزوو حداقل 500 نفر به شدت زخمي شده اند كه از اين تعداد 61 نفر نيروي پليس و 35 نفر از نيروهاي ناتو بوده اند .