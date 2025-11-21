نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، چهارشنبه هفته جاری جو پایدار در خراسان شمالی برقرار است.
وی افزود: برای امشب انتظار افزایش موقت ابر به ویژه در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی وجود دارد و فردا تا چهارشنبه در اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در بعضی ساعات صبحگاهی غبار محلی و وزش باد ملایم پیشبینی میشود و از نظر دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه و تغییرات جزئی دمای بیشینه مورد انتظار است.
وی در ادامه تصریح کرد: مردم استان میتوانند برای برنامهریزی فعالیتهای روزانه خود این شرایط جوی پایدار را در نظر داشته باشند و از هرگونه فعالیتهای پرخطر در ساعات باد شدید یا کاهش دید صبحگاهی خودداری کنند.
