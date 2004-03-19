دستگيري الظواهري گامي بزرگ خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر،" كاندوليزا رايس" مشاورامنيت ملي"جرج بوش"رئيس جمهوري آمريكا ديروزدرگفتگوبا شبكه خبري "سي.ان. ان" با اعلام اين مطلب افزود: اگرخبرمحاصره مرد شماره دوالقاعده درست باشد گامي بزرگ براي آمريكا درجهت مبارزه با تروريسم است زيرا دستگيري الظواهري قطعا اهميت زيادي دارد.

وي گفت: اما مي خواهم اين را بگويم كه اگر الظواهري هم دستگير شود ضربه اي سخت برتركيب گروه القاعده كه وي درمرتبه دوم آن قراردارد، نخواهد كرد.رايس افزود:نبايد تصور كنيم كه با دستگيري ايمن الظواهري،تشكيلات گروه القاعده نابود خواهد شد.

مشاورامنيت ملي آمريكا مي گويد: اگر"اسامه بن لادن" رهبر گروه القاعده هم دستگير شود و به دادگاه سپرده شود اين به معناي پايان كارالقاعده نيست، زيرا مسئولان محلي وبرجسته آن وافراد تحت پيگرد قانوني هم بايد به طوركامل از بين بروند و اين سازمان وابسته به يك شخص نيست.