دستگيري الظواهري گامي بزرگ خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر،" كاندوليزا رايس" مشاورامنيت ملي"جرج بوش"رئيس جمهوري آمريكا ديروزدرگفتگوبا شبكه خبري "سي.ان. ان" با اعلام اين مطلب افزود: اگرخبرمحاصره مرد شماره دوالقاعده درست باشد گامي بزرگ براي آمريكا درجهت مبارزه با تروريسم است زيرا دستگيري الظواهري قطعا اهميت زيادي دارد.
وي گفت: اما مي خواهم اين را بگويم كه اگر الظواهري هم دستگير شود ضربه اي سخت برتركيب گروه القاعده كه وي درمرتبه دوم آن قراردارد، نخواهد كرد.رايس افزود:نبايد تصور كنيم كه با دستگيري ايمن الظواهري،تشكيلات گروه القاعده نابود خواهد شد.
مشاورامنيت ملي آمريكا مي گويد: اگر"اسامه بن لادن" رهبر گروه القاعده هم دستگير شود و به دادگاه سپرده شود اين به معناي پايان كارالقاعده نيست، زيرا مسئولان محلي وبرجسته آن وافراد تحت پيگرد قانوني هم بايد به طوركامل از بين بروند و اين سازمان وابسته به يك شخص نيست.
مشاور امنيت ملي آمريكا گفت:دستگيري ايمن الظواهري مرد شماره دو گروه القاعده كه به احتمال قوي درمحاصره نيروهاي پاكستاني قرار دارد، پيشرفت بزرگي درمبارزه با تروريسم تلقي مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر،" كاندوليزا رايس" مشاورامنيت ملي"جرج بوش"رئيس جمهوري آمريكا ديروزدرگفتگوبا شبكه خبري "سي.ان. ان" با اعلام اين مطلب افزود: اگرخبرمحاصره مرد شماره دوالقاعده درست باشد گامي بزرگ براي آمريكا درجهت مبارزه با تروريسم است زيرا دستگيري الظواهري قطعا اهميت زيادي دارد.
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