هیئت تجاری سودان وارد همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این هیئت شامگاه گذشته به منظور هماهنگی سفر هیئت بلند پایه تجاری و بازاریابی کشور سودان، با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان، وارد استان همدان شده اند تا برنامه ریزی و اقدامات اولیه برای سفر هیئت اصلی به همدان را فراهم آورند.

از آنجا که استان همدان اردیبهشت ماه میزبان هیئت اصلی سودانی خواهد بود، این سفر به استان همدان انجام شده است تا شرایط و زمینه های سرمایه گذاری برای هیئت سودانی در همدان بررسی شود و از آنجایی که خارطوم دروازه تجارت همدان به قاره آسیا محسوب می شود، این سفر از اهمیت زیادی برخوردار است.

بررسی ها نشان می دهد اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های بین‌المللی و نیز جذب هیئتهایی از دیگر کشورها، موثرترین عامل در توسعه تجارت خارجی است و توجه به پتانسیلهای استان همدان و زمینه های جذب سرمایه گذار از اهمیت دو چندان برخوردار است.

در همین راستا یک هیئت تجاری دو نفره برای زمینه ‌سازی مقدمات سفر هیئت تجاری شش نفره ‌ای به همدان تا حدود یک ماه آینده، برای سه روز وارد همدان شده اند و در اولین روز از سفر خود به استان همدان از یک واحد صنعتی تولید پلی‌اتیلن و واحد تولیدی ظروف یک بار مصرف در شهرک بوعلی همدان دیدن کردند .

این هیئت تجاری اصلی متشکل از یوسف احمد یوسف، رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی سودان و تنی چند از کارشناسان و مسئولان تجار سودانی خواهد بود .

همدان نیز قصد دارد در نمایشگاهی از تولیدات داخلی سودان که در ماه ژوئن در این کشور برگزار خواهد شد، حاضر و با نیازها و توانمندیهای سودان آشنایی بیشتری حاصل کنند .

یکی از کارشناسان بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی سودان که در این سفر به استان همدان آمده است از فراهم شدن مقدمات برپایی نمایشگاه دایمی از محصولات و تولیدات ایرانی در این کشور خبر داد .

هشام ضی ‌النعیم ‌محمد در بازدید از واحدهای صنعتی شهرک بوعلی همدان با بیان اینکه این نمایشگاه هر دو ماه یکبار در کشور سودان برپا می شود، گفت: ایران نسبت به کشورهایی نظیر مصر، غنا و دیگر کشورهای آفریقایی طرف تجاری با سودان، از توانمندیهایی بالایی در اقتصاد و تجارت برخوردار است و این توانمندیها با وجود تحریمها و حصر اقتصادی آمریکا جای تعجب دارد .

وی افزود: ایران جزء کشورهای برتر در ساخت و تولید محصولات مختلف و طرح‌هایی نظیر ساخت پلهای هوایی است و جزء پنج کشور نخست جهان در این زمینه است .

وی با بیان اینکه زمینه‌های همکاری کشور ایران و سودان در تجارت و بازاریابی فراهم است و دولت سودان به راحتی می‌تواند با آگاهی یافتن از توانمندیهای ایران در جهت رفع مسائل و مشکلات کشورش تصمیم بگیرد، اظهار داشت: دولت سودان امکانات و زمینه های لازم را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کرده است.

هشام ضی ‌النعیم ‌محمد ادامه داد: برای گشایش حساب ارزی برای ایران از طریق بحرین مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر زمینه‌های سرمایه گذاری، برای سرمایه‌گذاری ایران در سودان فراهم شده است .

یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی خارطوم نیز گفت: ایران از مزیت فراوانی در اقتصاد و تجارت با کشور سودان برخوردار است.

علی عبدالوهاب محمد با بیان اینکه در حال حاضر ایران از موقعیت مناسبی در زمینه تجارت در بین کشورهای جهان به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس برخورداراست، بیان داشت: دولت ایران به دلیل انعطاف پذیری در روند برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، زمینه‌ لازم را برای سرمایه‌ گذاری در این کشور فراهم کرده است .

وی تصریح کرد: تحریم های آمریکا فشار اقتصادی زیادی را بر کشور ایران تحمیل کرد اما موفقیتهای ایران در بعد اقتصادی بی نظیر و قابل ملاحظه است .

وی یادآور شد: در سودان کارخانجات بسیار زیادی وجود دارند که تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها از طریق ایران امکانپذیر است .

علی عبدالوهاب محمد با اشاره به تلاش سودان برای توسعه روابط دوستانه تجاری و اقتصادی با ایران، تصریح کرد: استفاده از تجربه کشورهای موفق، موفقیت های زیادی را عاید تجار می کند.