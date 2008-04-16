حماس را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،"یوسی بیلین" Jossi Beilin مذاکره کننده صلح سابق رژیم اسرائیل در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه " درباره شانس برقراری صلح بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین که رئیس جمهوری آمریکا در ماههای پایانی ریاستش بر کاخ سفید بر آن تاکید دارد، اظهار داشت : این احمقانه است که در جریان برقراری صلح، اسرائیل به شهرک سازی ادامه داده و هیچ کس هم حرفی نزند.

بیلین همچنین خاطر نشان کرد : بدون حماس هیچ صلحی در فلسطین اشغالی برقرار نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه حماس مستقیما با اسرائیل وارد مذاکره نمی شود، اظهار داشت : باید یک گروه سوم با حماس وارد مذاکره شود.

بیلین همچنین تاکید کرد که در حال حاضر نمی توان حماس در نوار غزه را نادیده گرفته و آن را انکار کرد.

وی در ادامه خواستار برقراری آتش بس با حماس و بستن یک قرارداد با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از طرف اسرائیل شد.



اظهارات این مقام صهیونیست و تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا برای دیدار با مقامهای حماس، تاکیدی بر شکست سیاستهای هماهنگ آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها برای منزوی کردن این جنبش مبارز مردمی است.