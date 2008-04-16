مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

هفته آینده آغاز می شود؛ ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه های دولتی سال 87

حداد عادل : دولت در جلوگیری از رشد تورم جدیت کند

حسین شریعتمداری در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال: موسویان جاسوس نیست

متکی: رژیم حقوقی خزر با توجه به موافقتنامه های ایران و شوروی تدوین شود



اعتماد:

اقدام قضایی علیه جعل نام خلیج فارس

فرمانده پلیس راه کشور درگفت و گو با اعتماد خبر داد: تغییر شکل جریمه و مجازات تخلف رانندگی

در برابر تهدیدهای تل آویو صورت گرفت، هشدار فرمانده ارتش ایران به اسرائیل



اعتماد ملی :

طرح آمریکا برای تیرگی روابط ایران و عراق

قطع درختان در محدوده شهرها ممنوع شد

بازگشت برلوسکونی به قدرت



ایران :

" ایران " از فعالیت احزاب و گروه ها در آستانه انتخابات گزارش می دهد، آرایش سیاسی در دور دوم انتخابات

شنبه امضا می شود، قرار داد بزرگ پتروشیمی ایران با فرانسه

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: پرداخت خسارت و دیه به آسیب دیدگان انفجار شیراز

درتوصیه نامه ای به رئیس جمهور آینده آمریکا، البرایت: ایران ، بسیار قدرتمند تر از گذشته شده است



ابرار:

عماد افروغ: در دولت وقت روزنامه ها توطئه گر و اهالی خدعه خطاب می شوند

رئیس مجلس خطاب به سید رضا اکرمی: به جای پرداختن به تفاوت قیمت روزنامه ها تفاوت قیمت میوه در نقاط مختلف تهران را مطرح کنید

وزیر امور خارجه: هر گونه توافق در مورد رژیم حقوقی خزر باید با توجه به توافقات گذشته باشد



ابتکار:

احمدی نژاد، نصرالله و اسد سه رهبر محبوب اعراب

سرنوشت چند پرونده قضایی پر سر و صدا از زبان سخنگوی دستگاه قضایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران بازداشت است

دستور رئیس جمهور برای تامین امنیت شیرین عبادی



اسرار:

در پی پیروزی حزب راست میانه درانتخابات پارلمانی ؛ برلوسکونی باز هم نخست وزیر ایتالیا شد

جمشیدی: فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران دربازداشت است

مجید انصاری: اصولگرایان به صورت متحد به اصلاح طلبان رای بدهند



پول:

گزارش تحقیق و تفحص بانک ها در راه مجلس

دلایل افزایش قیمت مسکن به روایت سازمان بازرسی کل کشور

رفتن دانش جعفری قطعی شد

کاهش تعرفه خدمات همراه اول



تفاهم:

صندوق بین المللی پول خواستار شد: آسیا به مبارزه با تورم بپردازد

سیزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی امروز آغاز می شود؛ تکیه بر توان داخلی

مدیر عامل بانک ملی : کار آفرینان در اولویت تسهیلات هستند



تهران امروز:

دانش جعفری در راه ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر ، تغییر مثلث اقتصادی دولت

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده " بهزیست بنیاد" در دادگاه انقلاب بررسی می شود

آخرین امار ازدواج و طلاق در کشور اعلام شد، سایه اقتصاد بر طلاق



جام جم:

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: گرانی مسکن نتیجه سیاست های غیر کارشناسی

پرداخت مطالبات هزار میلیارد تومانی فرهنگیان

" جام جم" از ضرورت به روز شدن قوانین رانندگی گزارش می دهد، قوانین کهنه در خیابان های مدرن



جوان:

جانشین فرمانده کل ارتش: اسرائیل تحرکی علیه ایران کند از صحنه گیتی حذف می شود

متکی تاکید کرد: موافقت نامه های ایران و شوروی تنها مبنای تدوین رژیم حقوقی خزر

اعتیاد به اینترنت سلامت نسل جوان را تهدید می کند



جمهوری اسلامی:

فردا به مناسبت روز ارتش صورت می گیرد، نمایش قدرت رزم هوایی ایران در آسمان تهران

قیمت نفت به رکورد بی سابقه 114 دلار رسید

تسهیلات جدید دولت برای نوسازی واحدهای مسکونی بافت های فرسوده



خراسان:

در نظر سنجی 2 موسسه آمریکایی مشخص شد، حمایت 67 درصدی اعراب منطقه از برنامه هسته ای ایران

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات انتخاباتی ، موسویان و پرونده بهزیست بنیاد

متکی: هر گونه توافق در مورد رژیم حقوقی خزر باید با توجه به توافق های ایران و شوروی سابق باشد



حمایت:

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش هیئت سه نفره بازرسی از زندانها: هزاران نفر صلاحیت آزادی دارند

معاون امور مجلس وزیر دادگستری : اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان هماهنگ با سیاست های دولت است

وزیر دفاع : سیاست ایران در عراق همواره ثبات گرایانه و امنیت زا بوده است



حیات نو:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد، تاثیر عملکرد دولت بر قیمت مسکن

نفت در بازار آسیا گران شد، بهای نفت در مرز 112 دلار

سخنگوی کاخ سفید با رد ادعای روزنامه انگلیسی : مذاکرات سری با ایران نداریم



خبر:

سخنگوی قوه قضائیه: اطلاع رسانی مردم از پرونده های متحول می شود، تدوین برنامه سوم توسعه قضایی تا 6 ماه آینده

حداد عادل: روحانیون در مورد مشکلات مردم به دولت و مجلس تذکر دهند و پیگیری کنند

زنگ تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم امشب نواخته می شود



دنیای اقتصاد:

سازمان بازرسی کل کشور علل التهاب در بخش مسکن را گفت، بازار مسکن به روایت بازرسان

معاون وزیر صنایع و معادن: سیاست تعرفه ای موبایل از اول اشتباه بود

شکست انحصار به نفع بانک های خصوصی



سرمایه:

در پی طولانی شدن قطع واردات پیش بینی شد، لغو قرار داد خرید گاز از ترکمنستان

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن: 85 درصد سرمایه گذاران ایرانی در سالهای نخست ورشکسته می شوند

سخنگوی قوه قضائیه: محکومیت به حبس سه دانشجوی امیرکبیر



سیاست روز:

جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی : مواجهه با ایران حتی در حد آمریکا هم نیست

تونی بلر بااعتراف به ناکامی روند سازش: تعهدات کنفرانس آناپولیس و پاریس عملی نشد

مدیر عامل کشتیرانی : وزارت علوم در آموزش دریا نوردان سرمایه گذاری کند



صدای عدالت:

رکورد جهانی جابه جا شد، نفت هر بشکه 48/112 دلار

دستور احمدی نژاد برای تامین امنیت شیرین عبادی

اجلاس گروه کاری رژیم حقوقی دریای خزر، متکی : منافع اقتصادی دریا متناسب و شایسته تقسیم شود



عصر اقتصاد:

زاهدی وفا: نقدینگی 60 درصد تولید ناخالص ملی است

سرمایه گذاری 3 میلیارددلاری بانک جهانی در بازارهای سرمایه

مدیر عامل ایدرو خبر داد: امسال 10 تریلیون ریال خصوصی سازی داریم



قدس:

سیاستها، سلیقه ای ، کوتاه مدت و غیر کارشناسی بوده است، گزارش بازرسی کل کشور از بخش مسکن

اعزام زائران به عتبات عالیات از فردا آغاز می شود

متکی: رژیم حقوقی خزر با توجه به موافقت نامه های ایران و شوروی تدوین شود



قیام:

توصیه لیونی به اعراب: دوست ایرائیل باشید و از ایران فاصله بگیرید، یارگیری اسرائیل در دوحه

دستور رئیس جمهور برای تامین امنیت شیرین عبادی

متکی در اجلاس گروه کاری رژیم حقوقی دریایی خزر، توافقات خزر بر اساس عهد نامه های ایران و شوروی



کاروکارگر:

نماینده ایران در بین المجالس با اشاره به وضعیت کارگران مهاجر: جهانی سازی موجب بردگی نیروی کار کشورهای فقیرشده است

جانشین فرمانده کل ارتش خبر داد: رژه هوایی 200 فروند هواپیما و 60 بالگرد نظامی در روز ارتش

قطع هر نوع درخت بدون مجوز شهردرای ممنوع شد



کارگزاران:

در پی نامه برنده جایزه صلح نوبل به نیروی انتظامی صورت گرفت، دستور رئیس جمهور برای تامین امنیت شیرین عبادی

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: محکومیت 3 دانشجوی امیر کبیر جمعا به 78 ماه حبس

حسن بیادی در گفت و گو با کارگزاران : احمدی نژاد از اطرافیانش ضربه می خورد



کیهان:

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: معاهدات 1921 و 1940 مبنای رژیم حقوقی دریای خزر

در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان اعلام شد: اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه هم متحد عمل می کنند

عمر و موسی خطاب به سران عرب: گزارش های آمریکا دروغ است با ایران مذاکره کنید



همشهری:

مرحله دوم انتخابات مجلس کلید خورد، آغاز تبلیغات انتخاباتی از فردا

هشدار دوم مقام وزارت نفت درباره کمبود گاز در زمستان

نخستین طرح شورای عالی استان ها از تصویب مجلس گذشت، قطع درخت درمحدوده شهرها ممنوع شد



هدف واقتصاد:

معاون وزیر نفت هشدار داد: نگرانی از رشد مصرف گاز خانگی

با مبادلات 6 میلیارد یورویی ، ایتالیا بزرگترین شریک تجاری ایران شد

نوذری: عرضه بنزین آزاد اثر تورمی نداشت