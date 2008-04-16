کشف 28 محموله بزرگ کالای قاچاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سرهنگ محمدرضا احسان بخش، شامگاه گذشته در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: در 20 روز اول فروردین ماه سال جاری، 28 محموله کالای قاچاق در استان کردستان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: بشیترین کالای قاچاق کشف شده در این ماه را مشروبات الکی شامل می شود که میزان آن به بیش از 95 هزار لیتر می رسد.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان کردستان ادامه داد: همچنین در فروردین ماه سال جاری 622 دستگاه ماهواره کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 33 درصد افزایش نشان می دهد.

احسان بخش یادآور شد: از دیگر اقلام محموله های کشف شده در فروردین ماه سال جاری در استان کردستان می توان به پارچه، برنج، انواع وسایل آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به شدت برخورد نیروهای انتظامی با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان بیان داشت: در سال جاری نیروهای انتظامی با توان و شدت بیشتری با این پدیده مخرب برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: برای آمادگی نیروهای انتظامی استان تاکنون دو رزمایش استانی و منطقه ای در نواحی مرزی برگزار شده است.