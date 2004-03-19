به صعود هفت پله ايي فوتبال ايران افتخار مي كنم

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: به طورقطع شما نمي توانيد نقش و شايستگي هاي مرا دراين موفقيت ناديده بگيريد. تا آنجايي كه كاملا مشخص است من سرمربي اين تيم هستم و خوشحالم از اينكه تيم ملي ايران در رده بندي فيفا هفت پله صعود كرده وبه رده بيست و چهارم رسيده است.

سرمربي تيم ملي كشورمان ادامه داد : هرچند من دراين موفقيت بزرگ سهيم هستم اما فكر مي كنم تمام اين موفقيت ها متعلق به بازيكنان ايران است كه شايستگي اين عنوان را دارند و براي سربلندي تيم ملي كشورشان از هيچ تلاشي فروگذار نيستند.

برانكوايوانكوويچ درادامه به ديدارتيم اميد كشورمان مقابل كره جنوبي اشاره كرد و افزود: وقتي يك تيم مي بازد طبيعي است كه شرايط بروفق مراد ما نباشد و از وضعيت موجود راضي نباشيم. تيم ايران چند روزقبل ازاين ديدارشرايط خوب تمرين كردن را نداشت و درحالي به مصاف حريف رفت كه چند بازيكن اصلي خود را به علت مصدوميت به طور كامل دراختيار نداشت. با اين حال فكر مي كنم تيم شما ازهمان مشكل اصلي فوتبال ايران كه نداشتن يك مهاجم گلزن است ضربه خورد.

برانكوفشارناشي ازكسب پيروزي را يكي ازدلايل عصبي بازي كردن بازيكنان تيم اميد برشمرد وتصريح كرد: بازيكنان تيم اميد ايران وقتي نتوانستند دروازه حريف خود را باز كنند به خاطر فشار روحي و رواني كه براي پيروزي داشتند عصبي شدند و نتوانستند كارايي لازم را داشته باشند و مثل هميشه فوتبال بازي كنند.

سرمربي تيم اميد كشورمان ادامه داد : با كسب اين نتيجه بازهم بايد اميدوار ماند تا تيم ايران در ديدارهاي آينده نتايج مطلوبي كسب كند و به المپيك آتن صعود كند.

برانكو تيم كره جنوبي را همان تيم حاضر دررقابتهاي آسيايي پوسان خواند و تاكيد كرد: تيمي كه مقابل تيم ايران بازي كرد نزديك به 9 بازيكن ازمسابقات پوسان را با خود به همراه داشت. ضمن اينكه دراين تيم چند بازيكن حضور داشتند كه درليگ هاي معتبر اروپا بازي مي كردند. همچنين نبايد از تشويق هاي خوب تماشا گران كره ايي حاضر در ورزشگاه به راحتي گذشت.

سرمربي تيم ملي كشورمان درپايان به ميزان شناختش از تيم ملي لائوس اشاره كرد و گفت : هنوزازاين تيم شناخت زيادي كسب نكرده ايم و در روزهاي آينده با تماشاي فيلم بازي اين تيم مقابل اردن به شناخت خوبي دست پيدا خواهيم كرد.