خلیج فارس ؛ صدای پای اسرائیل از دوحه می آید!

وزارت امور خارجه قطر تحت پوشش گردهمایی "دموکراسی وتوسعه" رسما از رژیم صهیونیستی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرد و لیونی نیز روز یکشنبه 25 فروردین وارد دوحه شد. در حاشیه این کنفرانس، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیرقطروشیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیراین کشوروبرخی وزیران امور خارجه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیدار وگفتگو کرد.

این حضور نا میمون ، مقدمه اجرای طرح شیمون پرز رئیس رژیم صهونیستی برای نفوذ در بازارکشورهای حوزه خلیج فارس تلقی می شود. پرز نیز چندی پیش به بهانه شرکت در همایشی، به دوحه رفته و با امیر قطر دیدار کرده بود.

در طرح شیمون پرز موسوم به خاورمیانه جدید قرار است رژیم اسرائیل تا سال 2010 سالانه حدود 17 میلیارد دلار کالا ومواد صنعتی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کند، اما به علت حساسیت فوق العاده افکار عمومی و نیز بروز برخی حوادث ورخدادهای سیاسی ونظامی در منطقه،اجرای این طرح به تعویق افتاد.

طرح اقتصادی شیمون پرز در خاورمیانه پس از امضای قرارداد اسلو میان رژیم صهیونیستی و سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) در سال 1993 علنی شد واسرئیل به شدت در پی آن بود که با بهره گیری از فضای پس از این قرارداد،َ حضور خود را در بازارهای کشورهای عربی منطقه تثبیت کند.

شکست ارتش رژیم صهونیستی در جنگ 33 روزه تابستان 2006 علیه لبنان، شرایط عراق و پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در فوریه 2005 و حوادث غزه اجرای این طرح را به تاخیر انداخت، اما رهبران رژیم صهیونیستی همچنان درپی نفوذ در بازارهای پر رونق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند.

اگر چه اکنون کالاهای اسرائیلی با مارک کشورهای اروپایی و آمریکا در بازارهای کشورهای عربی خرید وفروش می شود، اما شکستن قبح مصرف کالاهای اسرائیلی با مارک اصلی بخشی از استراتژی اقتصادی اسرائیل در زمان حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا و برای دستیابی اسرائیل به این هدف شوم وعادی سازی روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، تشکیل کنفرانسهایی تحت پوشش دموکراسی وتوسعه می تواند بهترین گزینه باشد.

با اینکه کشور قطر در تدوین راهبرد سیاست خارجی خود مختار است، اما نباید فراموش کرد که حضورغیرقابل توجیه رژیم صهونیستی درخلیج فارس، امنیت این منطقه ژئو استراتژیکی را تهدید می کند.

خلیج فارس تنها یک ساحل ندارد که کشورهای عربی این منطقه بخواهند از رهگذر اختصاص بخشی از خاک خود به دولتهای استعمارگر و اشغالگر، امنیت خود را تامین کنند، بلکه کشورهای دیگری هم در این سوی ساحل خلیج فارس وجود دارند که حضور نیروهای بیگانه را تهدیدی برای امنیت ملی خود می دانند.

حرکت دولت قطر در دعوت از اسرائیل برای حضور علنی در خلیج فارس آن هم در شرایطی که ملت مظلوم فلسطین روزانه دهها شهید تقدیم می کند؛ نادیده گرفتن حقوق مشروع و غصب شده این ملت و نقض آشکار اصل همکاری ووفاق کشورهای دو سوی ساحل خلیج فارس تلقی می شود.

اکنون این سئوال به ذهن بسیاری از ملتهای عرب منطقه به ویژه ملت فلسطین متبادر می شود که اساسا دموکراسی چه ارتباطی با رژیم ضد بشری اسرائیل دارد؟ آیا اسرائیل کوچکترین معیارهای انسانی را درباره مردم بیگناه فلسطین رعایت می کند؟ آیا رژیم صهیونیستی با داشتن کارنامه ای آکنده از جنایت ونسل کشی می تواند الگویی برای دموکراسی عربی باشد؟

آنچه مسلم است کشورهای حوزه خلیج فارس بدون توجه به مصالح ملی ومنطقه ای خود تحت تاثیر فشار آمریکا ولابی صهونیستی تلاش می کنند تا پای رژیم صهونیستی را به خلیج فارس باز کنند واین خطرناکترین حرکت دیپلماسی این کشورها به شمار می آید .

اتخاذ چنین سیاستی آن هم در این ظرف زمانی بحران زا در درجه اول آینده رژیمهای فاقد پایگاه مردمی کشورهای عربی خلیج فارس را متزلزل خواهد کرد.

طبیعی است ملتهای عرب و مسلمان منطقه نه به لحاظ سیاسی ونه به لحاظ فرهنگی ونه به لحاظ روانی ،آمادگی لازم را برای پذیرش حضور رژیم جنایتکار اسرائیل ندارند .

نمونه بارز آن ملت مصر است که با وجود گذشت سه دهه از برقراری روابط میان دو رژیم مصر واسرائیل، همچنان این رژیم اشغالگر را دشمن اصلی خود و مسلمانان می داند.

اگر موانع روانی برقراری روابط با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برداشته شود؛ قطعا ملتهای منطقه در برابر اینگونه سیاستها مقاومت خواهند کرد واجازه نخواهند داد که قاتلان زنان وکودکان فلسطینی به سادگی بر مقدرات آنان مسلط شوند.