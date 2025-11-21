میرباقری: نماز طلب باران سنتی احیاشده برای جلب رحمت و گشایش الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری عصر جمعه در مراسم اقامه نماز طلب باران در مسجد مقدس جمکران، با اشاره به حقیقت وابستگی انسان به خالق هستی، بیان کرد: انسان همواره نیازمند فیض الهی است و همه اسباب عالم نقش واسطهای در تحقق اراده خداوند دارند.
وی گفت: همراهی با انبیای الهی موجب میشود، پردهها کنار رفته و حقیقت تأثیرگذاری خداوند در پس همه عوامل آشکار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سلطه وسوسهها و القائات شیطانی موجب میشود انسان در دام ظواهر اسباب گرفتار شود و گمان کند روزی و نعمتها از ناحیه آنان تأمین میشود، گفت: در چنین شرایطی، گاهی خداوند برای بیدارسازی انسان برخی اسباب را از کار میاندازد تا بشر بار دیگر فقر و نیازمندی حقیقی خود را دریابد.
آیت الله میرباقری با اشاره به جریانهای طبیعی همچون کمبود بارش، کاهش آبهای زیرزمینی و سختتر شدن معیشت افزود: گاه خشکسالی و خشکشدن چشمهها بهعنوان تلنگری الهی رخ میدهد تا بشر در برابر اضطرار قرار گیرد و به سوی خالق خویش بازگردد.
س با بیان اینکه استغفار از آموزههای صریح قرآن برای جلب رحمت و گشایش الهی است، تأکید کرد: سنت دیرینه دعا و نماز طلب باران در فرهنگ دینی امت اسلام جایگاهی ارزشمند داشته و در سالهای اخیر دوباره احیا شده است.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: این سنت علاوه بر آثار معنوی، برکات مادی نیز در پی دارد و باید بهعنوان میراثی دینی و اجتماعی زنده نگاه داشته شود تا جامعه از ثمرات آن بهرهمند گردد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی روایات آخرالزمان گفت: افزایش پدیدههایی همچون سیلها، طوفانها و زلزلهها نشانههایی است که میتواند انسان را متوجه ضرورت بازگشت به خداوند و توجه به ولیّ الهی در عصر کنونی کند.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: سنت دعا و نماز طلب باران میتواند مجالی برای بازگشت جامعه به استغفار، توسل و جلب رحمت الهی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری عصر جمعه در مراسم اقامه نماز طلب باران در مسجد مقدس جمکران، با اشاره به حقیقت وابستگی انسان به خالق هستی، بیان کرد: انسان همواره نیازمند فیض الهی است و همه اسباب عالم نقش واسطهای در تحقق اراده خداوند دارند.
نظر شما