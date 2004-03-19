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۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۵۰

پس از برگزاري مراسم نماز جمعه

عراقي ها تظاهرات ضد آمريكايي برپا كردند

در آستانه اولين سالگرد حمله نظامي آمريكا به عراق مردم اين كشور دست به تظاهرات ضد آمريكايي زدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، در سالگرد حمله نظامي آمريكا به عراق هزاران نفر از مردم اين كشور براي اعتراض به اين مسئله دست به تظاهرات زدند .
 تظاهركنندگان پس از برگزاري نماز جمعه در يك اقدام دسته جمعي حمله آمريكا به عراق را محكوم كردند .
در حاليكه تظاهركنندگان شعارهايي عليه آمريكا سر مي دادند ، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا كه صبح امروز در آستانه اولين سالگرد جنگ عراق بطور غير منتظره وارد بغداد شد نشست مطبوعاتي خود را آغاز كرد .

کد مطلب 66637

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