عراقي ها تظاهرات ضد آمريكايي برپا كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، در سالگرد حمله نظامي آمريكا به عراق هزاران نفر از مردم اين كشور براي اعتراض به اين مسئله دست به تظاهرات زدند .

تظاهركنندگان پس از برگزاري نماز جمعه در يك اقدام دسته جمعي حمله آمريكا به عراق را محكوم كردند .

در حاليكه تظاهركنندگان شعارهايي عليه آمريكا سر مي دادند ، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا كه صبح امروز در آستانه اولين سالگرد جنگ عراق بطور غير منتظره وارد بغداد شد نشست مطبوعاتي خود را آغاز كرد .