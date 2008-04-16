لحظه های گمشده در حوزه هنری استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل 30 عکس با موضوع آزاد از آثار مهدی مهدی معصومی گرجی عکاس مازندارانی است.

معصومی متولد 1354 بهشهر است و تاکنون چندین نمایشگاه عکس گروهی و انفرادی و ساخت چند فیلم کوتاه و داوری چند جشنواره را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.

وی هم اکنون مسئولیت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری، مازندران را بر عهده دارد.

این نمایشگاه به کوشش حوزه هنری استان گیلان روزهای یاد شده در دو نوبت صبح و عصر در گالری حوزه هنری استان واقع در بیستون، روبروی سه راه معلم، بن بست زارع در معرض دید علاقمندان قرار دارد.