مبارزه با تروريسم بايد در اولويت امور قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان در مراسم بازگشايي آكادمي سياستهاي امنيتي دولت آلمان در برلين با اعلام اين مطلب افزود : همه بر اين گمان هستند كه مردم اروپا در امنيت كامل بسر مي برند ، اين درحالي است كه حادثه 11 مارس يعني انفجار در راه آهن مادريد نشان داد كه اين مسئله صحت نداشته و احتمال مي رود كه مردم اروپا همواره مورد تهديد حملات تروريستي قرار گيرند .

صدر اعظم آلمان در ادامه با هشدار در خصوص اينكه حملات تروريستي به حق آزادي و رفاه مردم هر جامعه اي صدمه وارد مي كند ، اظهار داشت : جامعه بين الملل بايد با اتخاذ سياستي خاص و با همكاري يكديگر راههاي مبارزه با تروريسم را بررسي نموده و بهترين شيوه ممكن را بكارگيرد .

شرودر در پايان خاطر نشان كرد كه مبارزه با تروريسم بايد در اولويتهاي كاري تمام كشورها قرار گيرد .