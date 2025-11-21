مدارس اصفهان فردا فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان اصفهان، فعالیت آموزشی مدارس در روز شنبه اول آذرماه طبق روال عادی انجام خواهد شد و هیچ‌یک از مدارس استان تعطیل نیستند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که به‌دلیل سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌ها در شهر اصفهان و شهرهای همجوار، برگزاری صبحگاه و کلاس‌های تربیت‌بدنی در فضاهای باز مدارس ممنوع است و مدیران موظفند این برنامه‌ها را در مکان‌های سرپوشیده و ایمن برگزار کنند.

گفتنی است هم‌اکنون کیفیت هوای اصفهان در وضعیت زرد قرار دارد و دستگاه‌های مسئول از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواسته‌اند از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.