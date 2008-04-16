معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر عنوان کرد: تصمیمات جدید وزارت علوم در مورد ظرفیتهای دانشگاه پیام نور

، دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ظرفیتهای دانشگاه پیام نور افزود: نگرانیهایی که ممکن است مجلس درباره دانشگاه پیام نور داشته باشد در رابطه با ظرفیتهای کارشناسی ارشد و دکتری است. در دوره کارشناسی تعداد اعضای هیئت علمی 5 برابر و امکانات نیز متناسب با افزایش 2 برابری ظرفیت ایجاد شده است و تلاش می شود فضای فیزیکی این دانشگاه نیز به سطح استاندارد برسد.

وی اظهار داشت: در خصوص دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیز وزارت علوم هماهنگیهای لازم را به عمل آورده است که به مراکزی که شرایط برای ایجاد و افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی ندارند، مجوز داده نشود. مجوز برای مراکزی صادر می شود که از نظر عضو هیئت علمی و فضای فیزیکی امکانات لازم را داشته باشند.

کاهش ظرفیت مراکز ضعیف پیام نور

معاون آموزشی وزرت علوم افزود: همچنین از دانشگاه پیام نور خواسته شده جمعیت موجود در مراکز را در مقاطع ارشد و دکتری به تفکیک رشته به وزارت علوم ارائه دهند. بر اساس این آمار ظرفیت مراکزی که از امکانات لازم برخوردار نیستند کاهش می یابد.

حذف پذیرش فراگیر در دوره دکتری پیام نور

خالقی با بیان اینکه در مقاطع ارشد و دکتری نیز ظرفیتها توسط وزارت علوم تعیین می شود، گفت: دانشگاه پیام نور در گذشته در دکتری به شیوه فراگیر دانشجو پذیرش می کرد و این ذهنیت را ایجاد می کرد که هر فردی با هر شرایطی می تواند در این دوره پذیرش شود در حالی که پذیرش در دوره دکتری فراگیر بسیار مشکل است. علیرغم این با دانشگاه توافق صورت گرفت که امسال دکتری فراگیر پذیرش نشود بنابراین پذیرش دانشجوی دکتری در این دوره در دانشگاه پیام نور همانند سایر دانشگاههای کشور است.

نظارت و کنترل ظرفیت رشته های دکتری دارای مجوز از وزارت علوم

وی با تأکید بر اینکه وزارت علوم بر ظرفیت دکتری این دانشگاه در رشته هایی که مجوز آنها را صادر کرده است، نظارت و ظرفیتها را مشخص می کند، گفت: پیش بینی می شود در هر رشته دکتری که وزارت علوم مجوز آن را صادر کرده است، متناسب با امکانات بین 5 تا 8 دانشجو پذیرش شود.

کنترل ظرفیت پیام نور توسط وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم درباره برنامه وزارت علوم برای افزایش ظرفیت در دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور در سال آینده گفت: در مراکزی از دانشگاه پیام نور که پذیرش دانشجوی جدید در دوره کارشناسی ممکن است مشکلات امکانات و فضای فیزیکی به وجود آورد، ظرفیت کنترل می شود و مراکزی که امکان افزایش ظرفیت دارند، می توانند ظرفیت جدید بپذیرند.

سیاست وزارت علوم عدم افزایش ظرفیت دوره کارشناسی پیام نور است

وی اظهار داشت: سیاست این است که در درجه اول دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی افزایشی نداشته باشد و در صورت لزوم افزایش حداکثر تا 10 درصد اتفاق می افتد.