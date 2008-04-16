  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۰۴

سرتیپی در گفتگو با مهر: "تیغ‌زن" می‌تواند موفقیت "هوو" را در گیشه تکرار کند

مدیر شرکت فیلمیران معتقد است ساختار و مضمون فیلم سینمایی "تیغ‌زن" می‌تواند موفقیت فیلم قبلی علیرضا داودنژاد را در ابعاد وسیعتر برای تازه‌ترین ساخته این فیلمساز به ارمغان آورد.

علی سرتیپی درباره اکران "تیغ‌زن" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم بعد از "دایره زنگی" در گروه سینمایی قدس به اکران درمی‌آید و فکر می‌کنم فیلم پریسا بخت‌آور تا اواخر خرداد روی پرده باشد. به همین دلیل زمان قطعی اکران "تیغ‌زن" هنوز مشخص نیست. البته آنونس فیلم از امروز در سینما قدس و سینماهای زیرمجموعه آن به نمایش درمی‌آید."

وی فیلم جدید داودنژاد را اثری متفاوت دانست و افزود: "فیلم سینمایی "تیغ‌زن" اثری متفاوت و خوش‌ساخت در کارنامه داودنژاد به شمار می‌رود. با توجه به این موضوع و حضور چند بازیگران سرشناس به اکران موفق فیلم در گیشه امیدوارم و فکر می‌کنم این اثر از آثار پرفروش امسال سینمای ایران باشد."

سرتیپی ادامه داد: "فیلم "تیغ‌زن" با "هوو" فیلم قبلی داودنژاد متفاوت است و من شخصا فیلم را در مقایسه با کار قبلی ایشان بهتر و متفاوت‌تر می‌دانم. همانطور که می‌دانید "هوو" در زمان اکران خود فروشی خوب و موفق داشت، اما من معتقدم "تیغ‌زن" می‌تواند بسیار پرفروشتر از آن باشد."

"تیغ‌زن" داستان دختر و پسری است که یکدیگر را دوست داشتند و پس از 20 سال همدیگر را در حالی می‌بینند که دلبستگی آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده، اینک دختر عاشق سگ‌هایش است و پسر عاشق ماشین ... در این فیلم رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری، کورش موثقی، فرزانه ارسطو و ... بازی می‌کنند.

از عوامل تولید "تیغ زن" که در شمال کشور فیلمبرداری شده می‌توان به نویسنده: ع. داودنژاد، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و طراح چهره: نگین ریحانی اشاره کرد. "هوو" فیلم قبلی این کارگردان سینما نیز که پخش آن بر عهده فیلمیران بود، نوروز 85 در تهران و شهرستان‌ها نمایش داده شد.
