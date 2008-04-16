علی سرتیپی درباره اکران "تیغزن" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم بعد از "دایره زنگی" در گروه سینمایی قدس به اکران درمیآید و فکر میکنم فیلم پریسا بختآور تا اواخر خرداد روی پرده باشد. به همین دلیل زمان قطعی اکران "تیغزن" هنوز مشخص نیست. البته آنونس فیلم از امروز در سینما قدس و سینماهای زیرمجموعه آن به نمایش درمیآید."
وی فیلم جدید داودنژاد را اثری متفاوت دانست و افزود: "فیلم سینمایی "تیغزن" اثری متفاوت و خوشساخت در کارنامه داودنژاد به شمار میرود. با توجه به این موضوع و حضور چند بازیگران سرشناس به اکران موفق فیلم در گیشه امیدوارم و فکر میکنم این اثر از آثار پرفروش امسال سینمای ایران باشد."
سرتیپی ادامه داد: "فیلم "تیغزن" با "هوو" فیلم قبلی داودنژاد متفاوت است و من شخصا فیلم را در مقایسه با کار قبلی ایشان بهتر و متفاوتتر میدانم. همانطور که میدانید "هوو" در زمان اکران خود فروشی خوب و موفق داشت، اما من معتقدم "تیغزن" میتواند بسیار پرفروشتر از آن باشد."
"تیغزن" داستان دختر و پسری است که یکدیگر را دوست داشتند و پس از 20 سال همدیگر را در حالی میبینند که دلبستگی آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده، اینک دختر عاشق سگهایش است و پسر عاشق ماشین ... در این فیلم رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری، کورش موثقی، فرزانه ارسطو و ... بازی میکنند.
از عوامل تولید "تیغ زن" که در شمال کشور فیلمبرداری شده میتوان به نویسنده: ع. داودنژاد، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و طراح چهره: نگین ریحانی اشاره کرد. "هوو" فیلم قبلی این کارگردان سینما نیز که پخش آن بر عهده فیلمیران بود، نوروز 85 در تهران و شهرستانها نمایش داده شد.
