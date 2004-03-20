چكناوريان: هيچ چيز معلوم نيست!

" لوريس چكناوريان " آهنگساز برجسته ايراني در گفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن اعلام اين مطلب در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت موسيقي را در سال جديد چگونه پيش بيني مي كنيد ، گفت : اي كاش مي توانستم مسائل را پيش بيني كنم، ولي متأسفانه "پيشگو" نيستم ودر اين مورد جز صبر و گذشت زمان ، هيچ چيز ديگري وضعيت را براي ما روشن نمي كند .

آهنگساز و خالق اپراهاي "رستم وسهراب" و"رستم و اسفنديار" درادامه افزود : من خودم هم بلاتكليف هستم ونمي دانم براي فصل آتي مي توانم آثارم را درروي صحنه اجرا كنم يا نه !

چكناوريان كه اپراي" پرديس وپريسا " را آماده اجرا دارد ، در باره اين اثر گفت : كمپاني BMW در تبليغات خود براي آخرين محصول خود (مدل 7) از اين موسيقي بهره برده است و به خريداران سي دي، اين اپرا را هديه مي دهد .

وي در پايان گفت از اول فروردين به مدت دو هفته در "وين " خواهد بود تا كارهاي مربوط به اجراي كنسرت در اتريش وديگر كشورهاي اروپايي را سروسامان دهد .