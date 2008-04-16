سه پایگاه ثابت خونگیری در آذربایجان غربی احداث می شود

امیر اولیایی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: احداث این سه پایگاه خونگیری در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و مهاباد از مصوبات سفر ریاست جمهوری می باشد که بیش از دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: پروژه شهرستان مهاباد شامل سردخانه پایگاه انتقال خون جهت انتقال و نگهداری فرآورده های خونی می باشد که اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال به آن اختصاص یافته است.

وی در خصوص احداث پایگاه انتقال خون در ارومیه گفت: 600 میلیون ریال اعتبار جهت احداث و 350 میلیون ریال نیز جهت تجهیز این پایگاه تخصیص می یابد که این پروژه هنوز در دست مطالعه بوده و عملیات اجرایی آن شروع نشده است.

مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجان غربی با اشاره به تخصیص یک میلیارد ریال برای احداث پروژه میاندوآب بیان داشت: این پروژه نیز در مرحله مطالعه قراردارد و دانشگاه علوم پزشکی استان زمینی به مساحت 150 مترمربع جهت احداث آن به سازمان انتقال خون داده است.

اولیایی همچنین از تجهیز پایگاه انتقال خون شهرستان خوی خبر داد و افزود: در راستای تجهیز آزمایشگاه این پایگاه به دستگاههای مدرن، 350 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در آذربایجان غربی سه پایگاه انتقال خون در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد جهت تهیه و توزیع وجود دارد و پایگاه خونگیری شهرستان نقده نیز تنها جهت تهیه خون است.

اولیایی بودجه تصویبی سال جاری سازمان انتقال خون آذربایجان غربی را پنج میلیارد و 130 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این میزان بودجه برای انجام فعالیت‌های سال جاری بسیار کم است و جوابگو نخواهد بود و خواستار افزایش بودجه هستیم.

وی با اشاره به افزایش بیماران خاص و بیماریهای نو ظهور و سرطان و افزایش سوانح از اهدای خون سالم 40 هزار نفر در سال گذشته خبر داد.