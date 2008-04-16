  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

سه پایگاه ثابت خونگیری در آذربایجان غربی احداث می شود

سه پایگاه ثابت خونگیری در آذربایجان غربی احداث می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجان غربی از احداث سه پایگاه ثابت خونگیری در سال جاری این استان خبر داد.

امیر اولیایی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: احداث این سه پایگاه خونگیری در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و مهاباد از مصوبات سفر ریاست جمهوری  می باشد که بیش از دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: پروژه شهرستان مهاباد شامل سردخانه پایگاه انتقال خون جهت انتقال و نگهداری فرآورده های خونی می باشد که اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال به آن اختصاص یافته است.

وی در خصوص احداث پایگاه انتقال خون در ارومیه گفت: 600 میلیون ریال اعتبار جهت احداث و 350 میلیون ریال نیز جهت تجهیز این پایگاه تخصیص می یابد که این پروژه هنوز در دست مطالعه بوده و عملیات اجرایی آن شروع نشده است.

مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجان غربی با اشاره به تخصیص یک میلیارد ریال برای احداث پروژه میاندوآب بیان داشت: این پروژه نیز در مرحله مطالعه قراردارد و دانشگاه علوم پزشکی استان زمینی به مساحت 150 مترمربع جهت احداث آن به سازمان انتقال خون داده است.

اولیایی همچنین از تجهیز پایگاه انتقال خون شهرستان خوی خبر داد و افزود: در راستای تجهیز آزمایشگاه این پایگاه به دستگاههای مدرن، 350 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در آذربایجان غربی سه پایگاه انتقال خون در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد جهت تهیه و توزیع وجود دارد و پایگاه خونگیری شهرستان نقده نیز تنها جهت تهیه خون است.

اولیایی بودجه تصویبی سال جاری سازمان انتقال خون آذربایجان غربی را پنج میلیارد و 130 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این میزان بودجه برای انجام فعالیت‌های سال جاری بسیار کم است و جوابگو نخواهد بود و خواستار افزایش بودجه هستیم.

وی با اشاره به افزایش بیماران خاص و بیماریهای نو ظهور و سرطان و افزایش سوانح از اهدای خون سالم 40 هزار نفر در سال گذشته خبر داد.

کد مطلب 666401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه