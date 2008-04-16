رسالت دانشگاهها پیشگامی در عرصه شکوفایی و نوآوری است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی نعمت زاده، شامگاه سه شنبه در نشست اساتید و کارکنان دانشگاه با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاهها در رشد و توسعه زیربنایی کشور، خواستار توجه جدی اندیشمندان به کاربردی نمودن علوم نوین در دستیابی به شکوفایی و نوآوری شد و رسالت دانشگاهها را پیشگامی در عرصه نوآوری دانست.

وی با بیان اهمیت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری این سال به نام سال شکوفایی و نوآوری، کوشش علمی، نوآوری و بهره مندی از علوم نوین را راهکار دستیابی به استقلال کامل، امنیت پایدار و شکوفایی اقتصادی دانست که جز در سایه تلاش، تعهد و عزم راسخ در نیل به آرمانهای انقلاب به دست نخواهد آمد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سال 87 را سال بالندگی دانشگاه خواند و افزود: با اولویت دادن به فعالیت های تحقیقاتی و ایجاد زیرساختهای لازم از جمله راه اندازی پ‍ژوهشگاه و احداث اولین پارک تحقیقات و فناوری استان، تلاش خواهیم کرد تا به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی، اقتصاد و صنایع کشاورزی استان را به سوی کارآمدی هدایت کنیم.

نعمت زاده مسیر پویایی و تعالی استان را در حفظ و حراست از منابع خدادادی، بهبود کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و برخورداری از کشاورزی مدرن عنوان و اظهار امیدواری کرد: با همت پژوهشگران این دانشگاه در پایان سال شکوفایی و نوآوری شاهد اخبار خوشی در علوم کشاورزی باشیم.

محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در عین حال با اشاره به نوپا بودن و محدودیت جدی در زیرساختهای مناسب دانشگاه، همکاری همه جانبه و حمایتهای مادی و معنوی مسئولان وزارت علوم و مسئولان استان را در رسیدن به نقطه مطلوب دانشگاه خواستار شد.

قربانعلی نعمت زاده دارای رتبه استادی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، برنده جایزه تحقیقات از جشنواره خوارزمی در سال 76، مبتکر ارقام پرمحصول برنج نعمت و ندا و مبتکر تولید پنج رقم پرعقیم سیتوپلاسمی است.