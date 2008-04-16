بی توجهی شرکتهای نفتی آمریکایی به تحریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "مدیا لاین"، شرکتهای نفتی آمریکایی با بی توجهی به تحریمهای این کشور علیه ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران شرکت می کنند.

این در شرایطی است که مقامات کشورمان مشارکت گسترده شرکتهای بزرگ نفتی دنیا از 30 کشور مختلف جهان را نشانه بی اهمیت بودن فشارهای آمریکا برای تحریم نفتی ایران عنوان کرده بودند.

همچنین منوچهر تکین کارشناس انرژی در مرکز مطالعات انرژی لندن به "مدیا لاین" گفت: ایران با تولید روزانه 4 میلیون بشکه ای در روز توسط هیچ شرکت نفتی نادیده گرفته نخواهد شد و شرکتهای نفتی برای فروش تجهیزات، خدمات و سرمایه گذاری در ایران رقابت می کنند.